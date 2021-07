Bürgerbegehren gegen Bebauung am Fuße von Burg Markt initiiert

Plus Eine der bekanntesten Landmarken im nördlichen Kreis Augsburg ist Gegenstand eines heftigen politischen Streits. Jetzt könnte es zum Bürgerentscheid kommen.

Nun sollen die Biberbacher Bürger entscheiden: Die Interessengemeinschaft "Freier Burgblick in Markt" hat mehr als 400 Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen eine Bebauung am Fuß der Markter Burg gesammelt. Ein Bürgerentscheid werde demokratische Klarheit ins kontrovers diskutierte Thema bringen, sagen die Initiatoren.