Biberbach

Nach schwerem Unfall auf der B2: Stau und Lärm in der Zollsiedlung

Am Vormittag war es schon ein wenig besser, aber auf den Straßen in der Biberbacher Zollsiedlung war immer noch deutlich mehr los als üblich.

Plus In der Baustelle auf der B2 kommt es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Das betrifft auch die Anwohner der Biberbacher Zollsiedlung.

Von Sonja Diller und Marco Keitel

Bei der Baustelle auf der B2 hat es gekracht. Zwei Lastwagen sind frontal zusammengestoßen. Erst am Montag war es wenige Meter weiter, ebenfalls im Baustellenbereich, zu einem Zusammenstoß zweier Lastwagen gekommen. Am Donnerstag wurde einer der beiden Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt. Die Feuerwehr Langweid hatte ihn mit der Rettungsschere aus dem demolierten Führerhaus befreien müssen, wie Kommandant Markus Kobold berichtet. Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten ins Universitätsklinikum Augsburg. Aus dem zweiten Lastwagen war Diesel ausgetreten, die Feuerwehr Meitingen hatte den Kraftstoff auf der Fahrbahn gebunden und versucht, den Ausfluss aus dem Tank zu stoppen.

