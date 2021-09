Biberbach

07:30 Uhr

Primiz mit Corona-Tests beim Hergöttle von Biberbach

Das "Herrgöttle von Biberbach" befindet sich in der Wallfahrtskirche. Dort findet am 19. September die Primiz von Simon Meitinger statt

Plus Der erste Gottesdienst des Biberbacher Priesters Simon Meitinger in seinem Heimatort verspricht ein Großereignis zu werden. Das ist in Zeiten der Pandemie besonders kompliziert.

Von Sonja Diller

Biberbach bereitet sich auf ein großes kirchliches Fest vor: die Primiz von Simon Meitinger, einem waschechten Biberbacher, den man im Ort von Kindesbeinen an kennt. Als eifriger Ministrant stand er unzählige Male vor dem Kreuz des "Herrgöttle von Biberbach" und unterstützte den Ortspfarrer beim Gottesdienst in der weithin bekannten Wallfahrtskirche. Am 18. September wird er in Dresden zum Priester geweiht und feiert seinen Primizgottesdienst am Sonntag, 19. September, unter dem Kreuz des heimischen Herrgöttle. Zum ersten Mal seit 1963 zelebriert wieder ein Biberbacher den ersten Gottesdienst nach der Priesterweihe mit seiner Heimatgemeinde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen