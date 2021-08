Stadtbauspiel in Biberbach: Kinder bauen hoch über dem Ort

In seiner fast 1000-jährigen Geschichte hat Biberbach schon viel gesehen. So etwas aber noch nicht.

Zum ersten Mal kam das Stadtbauspiel des Kreisjugendrings Augsburg-Land nach Biberbach. Und das nicht ohne Grund. Zum 950. Gemeindejubiläum entstand eine historische Stadt auf dem Parkplatz der Sportanlage hoch oben über dem Ort.

Wie richtige Baumeister haben sich die 60 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren an den heißen Tagen nicht vom eifrigen Werkeln abhalten lassen. Gleich in der zweiten Ferienwoche legten sie mit ihren zwölf Betreuern los. Passend zum Motto konstruierten, sägten und hämmerten die Kinder eine ganze historische Stadt mit Kirche, Burg, Schenke und Bastelstube zusammen. Dann wurden Möbel und Schmuck gebastelt, die zum Verkauf standen. Für das erwirtschaftete Spielgeld gab es dann Durstlöscher an der Schenke.

Stadtbauspiel gehört fest zum Biberbacher Ferienprogramm



Schon am Sonntagabend wurde die Baustelle für die Ferienfreizeit von den Betreuern hergerichtet. So konnten die Kinder am Montagmorgen gleich in die Vollen gehen. Bis Freitag waren rund 60 Paletten und eine knappe Tonne Holzschwarten verarbeitet. „Wacker gehalten trotz schweißtreibender Temperaturen“, haben sich die Kids, lobte Betreuerin Rebecca Hörmann die kleinen Stadtbaumeister. Die hatten ihren Spaß und die Eltern glücklichen, wenn auch ausgelaugten Nachwuchs nach einem langen Tag auf der Baustelle. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen konnte in diesem Jahr das gemeinsame Campieren und Übernachten nicht angeboten werden, was dem Spaß aber keinen Abbruch tat.

8000 Euro von der Kreissparkasse für das Stadtbauspiel

Das Stadtbauspiel gehört seit vielen Jahren fest zum jährlichen Ferienprogramm des Kreisjugendrings. Nicht nur die Zusammenarbeit beim gemeinsamen Bauen, auch die demokratische Organisation der Gemeinschaft wird spielerisch erlernt. Der einwöchige Ferienspaß war für 70 Euro Elternbeitrag zu haben. Was ohne finanzielle Unterstützung aus der Wirtschaft nicht möglich wäre, so Sabine Landau, Geschäftsführerin des KJR Augsburg-Land. Mit 8000 Euro unterstützte die Kreissparkasse Augsburg den Kreisjugendring in diesem Jahr und machte damit das Stadtbauspiel und die Anschaffung eines Zeltes für das Spielmobil möglich.

