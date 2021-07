Biberbach

vor 35 Min.

Streit über Baurecht: Biberbachs Bürgermeister knöpft sich Kritiker vor

Plus In zwei Wochen befasst sich der Biberbacher Rat mit der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens „Freier Burgblick“. Doch der Zwist über das Thema schwelt weiter.

Von Sonja Diller

In zwei Wochen wird der Gemeinderat von Biberbach über das Bürgerbegehren gegen die Schaffung von Baurecht am Fuße von Burg Markt entscheiden, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Diese Zeit benötige die Verwaltung, um die notwendigen Vorarbeiten zu leisten. So müssen alle Unterstützer eines Bürgerbegehrens in der betreffenden Gemeinde gemeldet sein und das muss vor der Entscheidung über die Zulässigkeit des Begehrens geprüft werden. Unterdessen gärt der Streit in der Marktgemeinde weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen