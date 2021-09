Traktorfahrer übersieht bei Biberbach einen Autofahrer

Beim Zusammenstoß im Biberbacher Ortsteil Markt wird der 51-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Ein Traktorfahrer hat am Donnerstag in Markt einen Autofahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Dabei wurde der 51-Jährige leicht verletzt.

Der 80-Jährige war laut Polizei gegen 14.45 Uhr mit seinem Traktor auf der Raiffeisenstraße in Markt unterwegs und bog nach links in südlicher Richtung ab. Dabei übersah er den Autofahrer und kollidierte mit dem Wagen. Der Mann musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Wertingen eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 10.000 Euro. (thia)