Biberbach

12:00 Uhr

Was Sebastian Kneipp mit der Gemeinde Biberbach verbindet

Sebastian Kneipp in Wörishofen. Von seiner Zeit in Biberbach sind bisher keine Fotos aufgetaucht.

Plus Die Gemeinde Biberbach hat in der Wallfahrtskirche ihr liebes "Herrgöttle". Doch wenige wissen, was Sebastian Kneipp mit dieser Christusfigur verbindet.

Von Sonja Diller

Das liebe "Herrgöttle" steht im Zentrum einer beliebten Wallfahrt zur Kirche in der Gemeinde Biberbach. Es hat den Ort sogar in einem sprichwörtlichen Ausruf verewigt. Doch mit dem Herrgöttle war auch ein anderer berühmter Schwabe verbunden: Sebastian Kneipp verbrachte Zeit hier am Rand des Lech- und Schmuttetals. Und dies hatte seinen Grund.

Themen folgen