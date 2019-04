00:33 Uhr

Biberbach bekommt ein Beachvolleyballfeld

Der SC will eine neue Tribüne errichten. Wolfgang Jarasch wird einstimmig als Vorsitzender bestätigt

Ereignisreiche Monate hat der SC Biberbach hinter sich, eine ereignisreiche und arbeitsintensive Zeit steht dem mit 1050 Mitgliedern größten Verein in der Marktgemeinde auch bevor. Darüber informierte Vorsitzender Wolfgang Jarasch die Mitglieder des Vereins bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim. Bei den Neuwahlen wurde Jarasch von den Mitgliedern einstimmig in seinem Amt für zwei weitere Jahre bestätigt.

Der Vorsitzende blickte zurück, erinnerte an Veranstaltungen des Klubs wie die Altpapiersammlungen oder die Bewirtung des Zeltes beim traditionellen Marktsonntag. „140 Helferinnen und Helfer waren an diesem Wochenende wieder im Einsatz“, berichtete Jarasch. Das Vereinsoberhaupt blickte auch voraus und bereitete die Anwesenden auch auf die Baumaßnahmen, die geplant sind, vor. So soll heuer noch das seit einiger Zeit geplante Beachvolleyballfeld zwischen Bollenberg und Fußballnebenfeld von der Marktgemeinde realisiert werden. Außerdem wird am Hauptfeld am Galgenberg eine neue Tribüne errichtet, die auch einen barrierefreien Zugang zum Sportheim besitzt. Der Zustand des Fußballplatzes bereitet dem Verein seit geraumer Zeit Sorgen.

Um die Rasenqualität wieder zu verbessern, trat der Verein dem Sportplatz-Pflegeverein Dillingen bei, der den SCB künftig unterstützt und berät. Kassenwart Xaver Kaiser, seit mehr als 30 Jahren im Amt, berichtete von einer soliden Finanzlage, dank derer man nun auch an die Sanierung der Zuschauerränge am Hauptfeld angehen könne. Die Berichte aus den Abteilungen:

Sophie Zeh-Chromik erzählte von zahlreichen Aktivitäten des gelb-schwarzen Nachwuchses, wie etwa dem Bobbycar-Rennen oder dem mittlerweile schon traditionellen Fußball-Nachtturnier.

Laura Sager und ihre Mitstreiter freuen sich auf das neue Beachvolleyballfeld, auch mit dem Abschneiden der Mannschaften zeigte sie sich sehr zufrieden.

Der Terminkalender ist proppenvoll. Spartenleiterin Birgit Gruber-Ipfling informierte. Koronarsport, Mutter-Kind-Turnen und einiges mehr werden angeboten. Neue Übungsleiterinnen konnten ebenfalls gewonnen werden.

Zweiter Abteilungsleiter Matthias Zirngibl erstattete den Bericht. Der durchweg positiv ausfiel. Er erwähnte die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit des Teams um Jugendleiter Max Merktle mit Plätze in der bayerischen Spitze. Auch die Damen- und Herrenteams können zufrieden sein.

Der schneereiche Winter kam auch bei den Wintersportlern sehr gut an. „Die Skikurse waren gut besetzt“, sagte Abteilungschef Christian Weidenhüller, der auch das Jugendwochenende hervorhob.

Die geburtenarmen Jahrgänge machen auch den SCB-Kickern zu schaffen. So arbeitet man im älteren Nachwuchsbereich mit der JFG Lech-Schmutter und dem FC Langweid zusammen.

Bei den Frauen, die in der Bezirksoberliga ganz vorne mitspielen, gib es eine Kooperation mit dem SV Erlingen. Jarasch erklärte: „Die Zusammenarbeit ist hervorragend.“ Nicht die Erwartungen erfüllen kann die erste Mannschaft, die im Kampf um den Aufstieg in die Kreisklasse, schlechte Karten in der Hand hat. (oll)

Themen Folgen