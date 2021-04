vor 36 Min.

Biberbach erhöht die Gebühren für die Kita

Plus Bislang tragen Familien in Biberbach 16,5 Prozent der Kosten. Zu wenig, finden die Gemeinderäte. Jetzt sollen die Gebühren für die Betreuung erhöht werden.

Von Sonja Diller

Die gute Nachricht erfuhr der Gemeinderat in jüngster Sitzung zuerst: In Biberbach gibt es immer mehr Kinder. Eine grundsätzlich erfreuliche Entwicklung, die sich aber auch im Defizit des Kitabetriebs zeigt. Rund 320.000 Euro legte die Gemeinde im vergangenen Jahr für die Kinderbetreuung auf den Tisch. Hinzu kommen noch die Investitionen für weitere Betreuungsplätze. Aktuell belaufe sich der Elternanteil an den Kosten auf 16,5 Prozent, so der Geschäftsführer der Marktgemeinde, Stefan Behringer. Abgemildert werde die Belastung der Eltern vor allem durch den staatlichen Zuschuss von monatlich 100 Euro für jedes Kind, das in einer Kita betreut wird.

