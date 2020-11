vor 16 Min.

Biberbach kämpft um einen neuen Spielplatz

Plus Der neue Spielplatz an der St.-Ulrich-Straße in Biberbach ist seit Juli gesperrt. Das soll sich bald ändern, beschloss der Gemeinderat jetzt.

Von Sonja Diller

Im Sommer 2019 war der Spielplatz an der St.-Ulrich-Straße fertig geworden. Mit einem Fest hatten die Familien das Gelände mit Seilrutsche, Nest- und Riesenschaukel in Beschlag genommen. Ein knappes Jahr später war der Spaß schon wieder vorbei. Die beliebten Spielgeräte können seit Juli nicht mehr genutzt werden. Ein Gutachter konnte die Betriebssicherheit nicht attestieren und die Mängelbeseitigung seitens der Firma, die die Geräte aufgestellt hatte, schlug fehl.

Spielplatz in Biberbach bald wieder geöffnet?

Nun setzte die Verwaltung eine letzte Frist bis zum 20. November. Das befürwortete der Gemeinderat einstimmig. Sollte bis zum Stichtag die Betriebssicherheit nicht hergestellt sein, wird die Gemeinde per Ersatzvornahme selbst dafür sorgen, dass die Geräte vorschriftsmäßig aufgestellt werden. Die Kosten dafür werden dann an die säumige Firma weitergereicht.

Aus Spielplatz in Feigenhofen wird erst mal nichts

Die Kinder in Feigenhofen sollten auch einen Spielplatz bekommen. Das hatte der Gemeinderat beschlossen. Daraus wird allerdings vorerst nichts werden. Am Ortsrand an der Muttershofener Straße sollten Spielflächen mit Geräten für größere und kleinere Kinder entstehen. Allerdings handelt es sich bei dem Areal um ein kartiertes Biotop, berichtete Bürgermeister Wolfgang Jarasch vom Resultat der Besprechung mit dem zuständigen Spezialisten der Naturschutzbehörde des Landkreises. Für ein sicheres Spielareal müssten 27 große Bäume gefällt werden. Kaum umzusetzen und auch nicht wünschenswert, so Jarasch. Nun sei man auf der Suche nach einer Ersatzfläche. Vorschläge aus dem Gemeinderat und der Bevölkerung seien willkommen.

Ein Bolzplatz unterhalb der Burg im Biberbacher Ortsteil Markt

Der Beschluss des Gemeinderates stand fest: im Ortsteil Markt wird unterhalb der Burg ein Bolzplatz eingerichtet. Eine drei Meter hohe und 120 Meter lange Umzäunung soll das Fußballspielen sicher machen. Nun kam der Beschluss auf Antrag von Franz Bayer ( CSU) noch einmal auf den Prüfstand. Man solle sich überlegen, ob der Bolzplatz nicht doch neben dem bereits bestehenden Spielplatz am Burgblick besser platziert wäre. Zumindest einen Vergleich der Kosten solle man anstellen, wünschte sich Bayer. Im entstehenden neuen Baugebiet würden sich Familien über nahe gelegene Spielmöglichkeiten freuen.

Das bezweifelte Johanna Quis (UFB). Der Lärmfaktor sei im Wohngebiet nicht zu unterschätzen. „Die Kinder und Eltern wünschen sich den Platz unterhalb der Burg“. Erhardt Merktle (FW) könnte sich vorstellen den Bolzplatz unter der Burg kurzfristig herzustellen und bei der Entwicklung des Baugebietes eine weitere Spielfläche zu integrieren. Den Unterhalt von zwei Plätzen könne der gemeindliche Bauhof keinesfalls stemmen, sprach sich Leonhard Würz (CSU) klar dagegen aus. Der Antrag von Franz Bayer fand keine Mehrheit im Rat. Der Bolzplatz wird wie geplant unterhalb der Burg realisiert.

