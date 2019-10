vor 54 Min.

Biberbacher Imker pflanzen für den Frühling

Aktion soll Bienen und anderen Insekten helfen

Damit im nächsten Frühling die Bienen und alle anderen Insekten einen üppig gedeckten Tisch vorfinden, warfen sich die Biberbacher Imker am Feiertag in Arbeitskluft. Insgesamt 1300 Blumenzwiebeln pflanzten sie in Biberbach, Eisenbrechtshofen und Markt.

An den bunten Frühlingsboten werden freilich nicht nur die nahrungssuchenden Insekten, sondern auch die Menschen ihre Freude haben, ist Gisela Reiser-Höfele überzeugt. Die Vorsitzende des örtlichen Imkervereins sieht in der Aktion einen „kleinen Beitrag der Imker zur Verbesserung des Nahrungsangebotes.“ Die Frühblüher wie Krokus, Narzisse und Traubenhyazinthe bieten den Insekten nach langer winterlicher Durststrecke den begehrten Nektar. Unterstützt wurde die Aktion vom Kreisverband der Imker Augsburg-Land mit einem Zuschuss für die vielen Blumenzwiebeln. (sdk/Symbolfoto: Bastian Hörmann)

Themen folgen