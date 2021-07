Seat-Fahrer überschlägt sich mehrfach auf Höhe Kreppen

Beim Überholen einer Fahrzeugkolonne übersieht der 36-jährige Fahrer einen abbiegenden Lastwagen. Erst nach 200 Metern landet der Wagen im Bankett.

Einen spektakulären Unfall hat es am Donnerstag zwischen Biburg und Kreppen gegeben. Der 36-jährige Autofahrer überschlug sich dabei mehrfach und kam erst nach 200 Metern im Bankett zum Stehen.

Der Seat-Fahrer wollte laut Polizei um 11 Uhr auf der Staatsstraße 2510 eine vor ihm in Richtung Diedorf fahrende Fahrzeugkolonne überholen. Allerdings übersah er auf Höhe Kreppen einen nach links in die Straße „Alter Postweg“ abbiegenden 38-jährigen Lastwagenfahrer. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Seat Tarraco mehrmals und landete im Bankett. Der 36-Jährige hatte jedoch Glück und wurde lediglich leicht verletzt. Dennoch wurde er mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 40.000 Euro. (thia)