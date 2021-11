Polizist zieht bei Biburg betrunkenen Fahrer aus dem Verkehr

Ein 61-Jähriger ist von Augsburg in Richtung Biburg unterwegs. Durch seine unsichere Fahrweise droht er immer wieder im Straßengraben zu landen.

Ein Polizeibeamter in Zivil hat am Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen können. Der Mann war ihm durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Gegen 18 Uhr fuhr laut Polizei ein 61-Jähriger auf der Staatsstraße von Augsburg in Richtung Biburg. Der Polizist, der in privater Kleidung im Auto saß, bemerkte, dass der Mann immer wieder fast in den Straßengraben fuhr. Er konnte den 61-Jährigen dann in Biburg dazu bewegen, anzuhalten. Hierbei stellte er Alkoholgeruch fest und verständigte die Polizei Zusmarshausen. Ein Alkoholtest ergab dann einen Wert von rund 1,3 Promille. Beim 61-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. (thia)