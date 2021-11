Seniorin streift in Biburg beim Vorbeifahren einen Kleintransporter

Eine 85-Jährige hält auf der Staatsstraße nicht ausreichend Abstand zu dem geparkten Fahrzeug. Nach dem Unfall aber verhält sie sich vorbildlich.

Falsch eingeschätzt hat eine 85-jährige Autofahrerin am Montag den Abstand zu einem geparkten Fahrzeug. Die Seniorin war mit ihrem Opel um 18.10 Uhr in Biburg auf der Staatstraße in östlicher Richtung unterwegs.

Aufgrund ungenügendem Seitenabstand streifte sie laut Polizei einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter und beschädigte diesen. Den 51-jährigen Halter des Kleintransporters konnte die Verursacherin selber ausfindig machen. Sie klingelte an den nahegelegenen Wohneinheiten und konnte so den Schaden regulieren. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt. (thia)