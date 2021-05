Zwei Schüler stoßen in Biburg mit ihren Fahrrädern zusammen

Ein 13-Jähriger muss nach dem Zusammenstoß mit Verletzungen im Zahnbereich und am Handgelenk ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei Schüler sind am Sonntag in Diedorf mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Einer von ihnen musste mit Verletzungen im Zahnbereich und am Handgelenk ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die beiden 15 und 13 Jahre alten Radler fuhren laut Polizei um 16.10 Uhr auf ihren Fahrrädern nebeneinander in der Dorfstraße in Biburg. Plötzlich wollte der Ältere nach links abbiegen und prallte mit dem geradeaus weiterfahrenden 13-Jährigen zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich. Der 15-Jährige blieb ohne Blessuren. Sachschaden entstand nur am Fahrrad des 13-Jährigen in Höhe von 50 Euro. (thia)