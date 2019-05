00:33 Uhr

Bienen besiedeln die Chemiefabrik

Ende Mai könnte der erste Honig geerntet werden

Auf dem Werksgelände der Firma Staub & Co. – Silbermann sind neue Mitarbeiter eingezogen: drei Bienenköniginnen samt Gefolge. Seit dem bayerischen Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt ist der Schutz der Bienen in aller Munde. Doch das Volksbegehren war nicht der Auslöser für die Entscheidung, Bienen auf dem Firmengelände anzusiedeln. „Nachhaltigkeit sowie der Schutz und Erhalt unserer Umwelt sind uns sehr wichtig“, so Andreas Frank, Geschäftsführer bei Staub-Silbermann. „Unser Standort in Gablingen ist sehr weitläufig und begrünt, der Gedanke, hier Platz für Bienen zu schaffen, war daher naheliegend.“

In Zusammenarbeit dem Imker Thomas Ehinger wurde bereits im vergangenen Jahr festgelegt, wie viele Bienenvölker angesiedelt werden und wo auf dem Gelände der ideale Platz ist. Ehinger: „Wenn das Wetter mitspielt, können wir bereits Ende Mai den ersten Honig ernten.“

Aus dem Bienenprojekt heraus ist die Idee entstanden, gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten St. Martin eine Themenwoche rund um Bienen zu gestalten. So erfuhren die Kinder im Kindergarten jede Menge Interessantes über Bienen. Als Teil der Themenwoche durften die Kinder die drei Bienenstöcke, die sogenannten Beuten, bemalen. „Ein bisschen Farbe schadet nie“, findet Andreas Frank. Die Kinder des Kindergartens sind stolz auf ihr Werk und brachten die Beuten persönlich auf das Firmengelände. Der Einzug der Bienen wurde mit Spielen und einer Brotzeit gefeiert.

Staub-Silbermann zählt nach eigenen Angaben zur Spitzengruppe der Chemiehandelsunternehmen in Deutschland. An den Standorten in Nürnberg, Gablingen und München sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Sie versorgen ihre Kunden mit über 26000 verschiedenen Chemikalien. Am Standort Gablingen werden im Kundenauftrag sämtliche Formen von chemischen Zubereitungen gefertigt, ob wässrig, lösemittelhaltig oder pulverförmig.

Das Unternehmen ist Teil der in Bielefeld sitzenden Stockmeier-Gruppe. (AL)

