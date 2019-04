00:33 Uhr

Bienen ziehen bei Silbermann ein

Kindergartenkinder bemalen die Stöcke. Ende Mai soll der erste Honig da sein

Auf dem Gelände der Firma Staub & Co. – Silbermann in Gablingen gibt’s neue Mitarbeiter: drei Bienenköniginnen samt Gefolge. „Nachhaltigkeit sowie der Schutz und Erhalt unserer Umwelt sind uns sehr wichtig. Jeder kann dazu beitragen“, so Andreas Frank, Geschäftsführer bei Staub-Silbermann. „Unser Standort in Gablingen ist weitläufig und begrünt.“

In Zusammenarbeit mit dem Imker Thomas Ehinger wurde festgelegt, wie viele Bienenvölker angesiedelt werden und wo auf dem Gelände der ideale Platz ist. Im Zuge diverser Bauarbeiten auf dem Gelände werden in Kürze auf Teilen der Grünflächen zusätzliche, von Bienen bevorzugte Blühpflanzen gesetzt. Imker Thomas Ehinger zeigt sich erfreut: „Wenn das Wetter mitspielt, können wir bereits Ende Mai den ersten Honig ernten.“

Aus dem Bienenprojekt heraus ist die Idee entstanden, gemeinsam mit dem katholischen Kindergarten St. Martin eine Themenwoche rund um die Bienen zu gestalten. So erfuhren die Kinder jede Menge Interessantes. Weiter bemalten sie die drei Bienenstöcke, die „Beuten“, und brachten sie persönlich auf das Firmengelände. Der Einzug der Bienen wurde mit Spielen und einer Brotzeit gefeiert. Als Dankeschön bekam jedes Kind ein Töpfchen mit Sonnenblumensaat, damit die Bienen auch zu den Kindern nach Hause kommen können. (AL)

