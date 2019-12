19:48 Uhr

Bienenwachskerzen in der Nussschale aus Achsheim

Imkerin Doro Stuhlmüller aus Achsheim erklärt, wie sich im Nu kleine Mitbringsel zaubern lassen – mit zauberhaftem Duft.

In Doro Stuhlmüllers Schmuttertaler Imkerei reihen sich – gerade jetzt zur Weihnachtszeit, aber auch unter dem Jahr – zahlreiche Wachskerzen in den verschiedensten Formen, in Quadern, als Stumpen in verschiedenen Größen, als Adventskerze, Sternenkerze, Kerze in Zapfenform, in Form eines Engels, eines Teddys, eines Hundes, einer Katze oder in irgendeinem anderen Motiv. Eines eint die Kerzen von Doro Stuhlmüller: Sie sind aus Bienenwachs und in reiner Handarbeit gefertigt.

Gerne erläutert die Imkerin Interessierten, wie das Kerzengießen und das Kerzenziehen mit heißem Wachs funktionieren und zeigt Kindern, wie sich Wachsplatten zu Kerzen rollen lassen.

Bienenwachs kann in jede Form, die den Flammen standhält

Kurz vor Weihnachten hat Doro Stuhlmüller jedoch eine Bastelidee, die nur ein paar Handkniffe bedarf. Zunächst setzt sich die Imkerin an den Tisch, um Walnüsse zu knacken. In die Hälften eben dieser Walnussschalen möchte Doro Stuhlmüller später das Bienenwachs füllen. Sie verrät: „Im Grunde kann Bienenwachs in jede Form, die den Flammen standhält.“

Bevor sie das Wachs in die Walnussschalen gießen kann, erhitzt sie es bei etwa 70 Grad Celsius im Wasserbad – und nicht direkt im Topf! Etwa 15 Minuten dauert es, bis ein kleines Töpfchen an Bienenwachs geschmolzen ist. Aber Doro Stuhlmüller hat auch eine Warnung parat: „Bienenwachs brennt wie Fett, also ist bereits beim Erhitzen Vorsicht geboten.“

Den Docht in kleine Stücke schneiden

Während sie das Bienenwachs erhitzt, schneidet sie den Docht in kleine Stücke. Die Expertin rät jenen, die diesen Basteltipp nachmachen wollen, zu einem 1er Docht und erklärt: „Mit einem dickeren Docht würde die Kerze sonst nur allzu schnell abbrennen.“ Die leeren Walnussschalen drapiert Doro Stuhlmüller auf einer Silikonunterlage, dann gießt sie langsam und vorsichtig das heiße Bienenwachs in die Walnussschalen.

Nun fehlt nur noch der Docht. Diesen taucht sie vorab ebenfalls ins heiße Wachs und erklärt: „Das macht ihn stabiler.“ Anschließend hält sie ihn solange in die Walnussschale mit Bienenwachs, bis dieser von selbst hält. Ein Tropfen Bienenwachs, den Doro Stuhlmüller zum Schluss auf die bereits fest gewordene Bienenwachskerze träufelt, schließt das Bastelwerk ab.

Wer kein Bienenwachs zur Hand hat, kann auch das Wachs alter Kerzenstummel schmelzen und dann dieses Wachs in die Walnussschalen füllen, allerdings ist Bienenwachs die natürlichere Wahl. Zudem haben Bienenwachskerzen eine längere Brenndauer als reguläre Wachskerzen. (brast)

