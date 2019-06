Bilder und Bronzeskulpturen

Ein neuer Spielplatz in Lettenbach geht in Betrieb. Diese 1350 Quadratmeter große Einrichtung kommt auch den anliegenden Kindergärten zugute

Gersthofen/Meitingen

Drei Tunnelbauwerke in fast fünf Tagen

Was für eine Leistung: An der Bahnlinie entstehen in Gersthofen, Langweid und Meitingen drei Tunnel. Damit der Einschub möglich ist, dürfen keine Züge fahren.