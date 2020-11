vor 18 Min.

Bilderrätsel: Nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Josef Hahn

Plus Josef Hahn aus Aystetten gewinnt 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel. Damit will er sich und seinen beiden Enkeln einen großen Wunsch erfüllen.

Von Philipp Kinne

Sagt ihnen die Bezeichnung Citroën 2CV etwas? Viel besser bekannt ist das Kultauto als "Ente". Das wusste auch Joseh Hahn aus Aystetten. Zu sehen war bei unserem Bilderrätsel am Freitag eine Ente mit Lackierung in Zeitungsoptik. Hahn kombinierte richtig und meldete das Lösungswort "Zeitungsente". Nun darf sich der 61-Jährige über 1000 Euro freuen.

In gewisser Weise ist der Gewinn eine Art nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Den hatte Hahn nämlich am vergangenen Freitag, also dem Tag, an dem er an unserem Gewinnspiel teilnahm. Zufall? "Vielleicht hat mir das Glück gebracht", freut sich Hahn. Er arbeitet als Schreiner in Burgau, hat zurzeit aber Urlaub. Den Gewinn könne er gut gebrauchen. Damit will er im kommenden Jahr eine kleine Gartenhütte bauen. "Ich habe zwei Enkel, die sollen darin übernachten können", sagt Hahn.

Josef Hahn will mit seinem Gewinn eine Gartenhütte bauen

Außerdem steht ja auch bald wieder Weihnachten vor der Tür - auch für Geschenke sollte der ein oder andere Euro übrig bleiben, meint Hahn. Nun will er erst einmal seinen restlichen Urlaub genießen. Groß verreisen ist heuer wegen Corona nicht möglich, doch der 61-Jährige hat darauf auch gar keine große Lust. "Ich habe noch einiges im Garten zu tun", sagt er. "Langweilig wird mir nicht".

Schon von klein auf liest Josef Hahn die Augsburger Allgemeine. Seit mehr als 40 Jahren ist er Abonnent unserer Zeitung. Immer wieder habe er auch bei unserem Gewinnspiel "Kombinieren und Kassieren" mitgemacht. Nun hatte er Glück. "Das ist das erste Mal, dass ich etwas Größeres gewinne", sagt der 61-Jährige. Über die 1000 Euro werden sich sicher auch die beiden Enkel des Aystetters freuen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen