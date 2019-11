vor 2 Min.

Bilderrätsel im Advent startet morgen

So können unsere Leser in den kommenden Wochen gewinnen

Noch einmal schlafen, und dann ist es so weit: Wir starten wieder unser großes Adventspreisrätsel, bei dem auf unsere Leser attraktive Gewinne warten.

Mancher Leser der AZ Augsburger Land wird sich vielleicht noch aus den vergangenen Jahren daran erinnern, wie es geht: Ab dem morgigen Samstag veröffentlichen wir bis zu unserer Weihnachtsausgabe in jeder Ausgabe ein Bild. Wir zeigen den Ausschnitt der Außenansicht eines Gotteshauses im Augsburger Land, und Sie müssen sagen, in welchem Ort diese Kirche steht. Von diesem Ortsnamen suchen wir wiederum einen bestimmten Buchstaben.

Zusammen ergeben diese 21 Buchstaben dann das gesuchte Lösungswort. Damit es nicht ganz so schwer wird, gibt es zu jedem Bild einen Begleittext mit ein paar Tipps. Aber freuen Sie sich nicht zu früh; geschenkt wird einem nichts. Ist ja noch nicht Weihnachten.

Das Bilderrätsel ist aber nicht die einzige Überraschung, die wir für unsere Leser im Advent vorbereitet haben.

aus den Kindergärten Wunderschön, aber trotzdem kinderleicht: Dann macht das Basteln und Backen in der Vorweihnachtszeit am meisten Spaß. Wir veröffentlichen deshalb in den kommenden Wochen die besten Bastel- und Backtipps aus heimischen Kindergärten.

Blicken Sie für uns in die Kristallkugel und machen Sie mit bei dem beliebten Wahrsagerspiel „So wird 2020“. Mehrfach besteht dazu im Laufe des Dezembers die Gelegenheit. In der kommenden Woche geht es schon los. (AL)