vor 20 Min.

Bildung für Ehrenamtliche

Vereinsakademie mit neuem Angebot

Die Vereinsakademie Schwaben will Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit im Landkreis unterstützen. Mit Schulungen und Workshops vor Ort soll das neue Bildungsprojekt Vereinsmitgliedern unter anderem lange Wege ersparen. Auf die Beine gestellt wurde das Angebot von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis und im Bistum Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den Freiwilligenagenturen, dem Kreisjugendring und der Kanzlei Ruisinger, Steiner, Remmele. So steht beispielsweise am Freitag, 30. Oktober, im alten Rathaus in Wehringen ab 18.30 Uhr das Thema „Konflikte im Verein konstruktiv managen“ im Mittelpunkt. Social Media, Versicherungen oder Vielfalt im Verein sind weitere Themen der Workshops. Mehr Informationen gibt es im Internet unter keb-landkreis-augsburg.de/vereinsakademie. (kabe)

