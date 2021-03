vor 34 Min.

Bildung in Corona-Zeiten: Spender wollen Lücken schließen

Symbol für die Lücken, die die Pandemie im Bildungssystem hinterlässt: In einem leeren Klassenzimmer sind die Stühle auf die Schulbänke gestellt:

Die Corona-Spendenaktion "Komm Mit" bietet Förderunterricht in Deutsch und Mathe an. Start für rund 70 Kinder ist im März.

Damit die Bildung trotz Pandemie nicht auf der Strecke bleibt: Eine Corona-Spendenaktion der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Augsburg, mit 70 Stiftungen die größte in der Region, sowie Zuschüssse der Kreissparkasse und der Brunnhuber-Sozial-Stiftung ermöglichen jetzt im Landkreis Augsburg ein groß angelegtes Vorhaben. Es heißt "Komm mit!" und richtet sich insbesondere an junge Menschen mit Sprachförderbedarf. Insgesamt stehen 110.000 Euro bereit.

Unter dem Titel "Deutsch erleben" geht es in der ersten Runde um die Vermittlung von Deutschkenntnissen, insbesondere der Bildungssprache. "Die Schülerinnen und Schüler verbessern durch den Unterricht nicht nur ihre Sprachbeherrschung, sondern werden auf spielerischem Wege zum aktiven Gebrauch motiviert", erklärt Anna-Katharina Helwig, die im Bildungsbüro des Landkreises Augsburg für Integrations- und Bildungsprojekte verantwortlich ist.

Der Einsatz von digitalen Medien fördere zudem die Medienkompetenz. Mit insgesamt rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern startet "Deutsch erleben" im März an fünf Grundschulen in Aystetten, Neusäß und Gersthofen. Anfang April erfolgt der Startschuss an den Grundschulen Biberbach, Westheim und Stadtbergen. Weitere Standorte sollen folgen.

"Komm Mit" bietet Unterricht in Deutsch und Mathe an

Zudem werden Kinder und Jugendliche in begründeten Einzelfällen seit Januar finanziell unterstützt. Es handelt sich dabei um bedürftige junge Menschen mit dringlichem Förderbedarf, denen beispielsweise der Zugang zu Angeboten wie der Hausaufgabenhilfe eröffnet wird. Gefördert werden dabei die Lernangebote öffentlicher Einrichtungen sowie Lernförderungen durch Ehrenamtliche.

Analog zu "Deutsch erleben" befindet sich aktuell das verwandte Teilprojekt "Mathe erleben" in der Vorbereitung. Auch hierbei wird es um die Vermittlung und Übung der Fachkenntnisse in kleinen Arbeitsgruppen gehen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen