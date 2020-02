06:00 Uhr

Bill Mockridge zu Gast in Gersthofen: "Die Lindenstraße ist auserzählt"

Bill Mockridge spielte 24 Jahre den Erich Schiller in der „Lindenstraße“. Nun kommt er mit seiner Frau Margie Kinsky und einem Comedykabarettprogramm in die Stadthalle Gersthofen.

Plus 24 Jahre lang spielte Bill Mockridge den Erich Schiller in der legendären Fernsehserie. Daneben brachte er das Improvisationstheater nach Deutschland.

Von Gerald Lindner

Er spielte 24 Jahre – von 1991 bis 2015 – den Erich Schiller – zeitweise Ehemann von Mutter Beimer in Serie „Lindenstraße“ und war somit an einem Stück deutscher Fernseh- und Kulturgeschichte beteiligt. Doch auch sonst hat Bill Mockridge in Deutschland viel auf die Bühne gebracht. Am Samstag, 29. Februar, ist er mit seiner Frau Margie Kinsky in dem Comedykabarett „Hurra, wir lieben noch!“ zu erleben. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen. Wir sprachen mit dem vielseitigen Schauspieler.

Warum sind sie als Kanadier ausgerechnet nach Deutschland gegangen? Bill Mockridge: Ich bekam im Jahr 1967 ein Auslandsstipendium von der kanadischen Regierung. Für Deutschland entschied ich mich wegen der großen Theatertradition dieses Landes. Ein großer Schritt für einen jungen Menschen? Mockridge: Ich konnte zunächst kein Wort Deutsch. Ich war sehr beeindruckt von den großen Theatermachern wie Peter Stein in Bremen. Ich hatte dabei auch die Möglichkeit, nach den Vorstellungen mit in die Kantine zu gehen und mit den Schauspielern zu sprechen. Was hat Sie daran beeindruckt? Mockridge: Die Schauspieler sagten „Wir arbeiten das ganze Jahr“. Der Gedanken, seine Kunst jeden Tag auszuüben, hat mich fasziniert. Aber wie kam es, dass sie selbst auf die Bühne kamen? Mockridge „Ich hab mir zuerst ein Jahr lang Zeit gegeben, um Deutsch zu lernen und Rollen einzustudieren. Und dann kam das erste Engagement? Mockridge: So schnell ging das nicht: An neun Theatern hat man mich lachend nach Hause geschickt. Am zehnten Theater – in Ulm – hat man mich schließlich als Regieassistent für 600 Mark im Monat (300 Euro) engagiert. Wie ging’s dann endlich auf die Bühne? Mockridge: Als Regieassistent hört man immer wieder die selben Sätze, muss auch bei Proben für Akteure einspringen. Im Stück „König Johann“ musste ich schließlich eine kleine Rolle als einer von drei Rittern in der Premiere übernehmen. Mein erster Satz war „Verdammte Scheiße, meine Rüstung rostet“. Bei der nächsten Produktion wurde ich dann schon als Schauspieler eingesetzt und spielte in den drei Jahren dort von Stück zu Stück größere Rollen. Dann kamen fünf Jahre in Heidelberg, vier Jahre in Basel und sieben Jahre in Bonn. Aber sie haben auch eine neue Stilform in Deutschland kultiviert? Mockridge: Ich wollte nach so vielen Jahren aus dem staatlichen Theatersystem aussteigen. Nach 20 Jahren fand ich das zu künstlich, wollte das Publikum mit in die Handlung hereinholen und ihm Mitverantwortung an der Aufführung geben. Ich habe das Improvisationstheater nach Deutschland gebracht. Seit 1983 spielt mein „Springmaustheater“ im ganzen Land erfolgreich. Sie spielten 24 Jahre lang die Rolle des Erich Schiller in der Lindenstraße, wird man da nicht auch persönlich wie ein Teil seiner Figur? Mockridge: Es ist ein Beruf, man geht hin, stülpt eine Person über und lässt diese dann auch wieder im Studio zurück. Ich hatte sechs Kinder, eine Frau, die Springmaus und viele Soloauftritte. Da gilt es, sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt, wenn eine Aufgabe endet. Ja auch das Publikum sieht in Ihnen doch bis heute den Erich Schiller. Mockridge: Ich habe Verständnis dafür, wenn sie mich mit diesem Namen ansprechen. Kam das Aus der Lindenstraße – am 29. März läuft nach gut 34 Jahren die letzte Folge – für Sie überraschend? Mockridge: Die Verhandlungen über weitere Folgen im Jahr 2017 zeigten mir damals schon, dass alles auf Messers Schneide stand. Es ist schade, ich habe das Team sehr gemocht. Aber heutzutage gibt es eine andere Erzählweise. Das Format war auserzählt. Jetzt sind sie mit Ihrer Frau und dem Programm „Hurra, wir lieben noch!“ unterwegs. Wie kam das? Mockridge: Ein Verlag wollte ein Buch von uns beiden haben über unserer 35 Jahre erfolgreiche Ehe. Jedes Kapitel stellt eine Frage und Margie Kinsky und ich beantworten sie aus der jeweils eigenen Sichtweise. Wenn die Zuschauer nach der Vorstellung heimgehen, haben sie das Gefühl, wir sind wirklich so – und haben so manche Begebenheit aus ihrer eigenen Ehe wiedergefunden. Familienzusammenhalt wird also bei Ihnen groß geschrieben? Mockridge: Wir sind ein Team, wir haben unsere sechs Jungs auch als Team erzogen. Sie unterstützen sich gegenseitig. Ihr Sohn Luke ist ein sehr erfolgreicher Comedian. Was sagen sie zu seinem Auftritt mit Affenlauten und Bananentelefon im ZDF-Fernsehgarten im August 2019, der abgebrochen wurde? Mockridge: Ich fand das eigentlich eine witzige Aktion. Weil man aber erst nach einem Monat aufgelöst hat, was dahintersteckte, ist etwas daraus geworden, was es nicht war. Das könnte Sie auch interessieren: Mutter Beimer will nicht zu "GZSZ" wechseln

