vor 55 Min.

Bis Mittwoch können Sie noch Ihren Sommerstar wählen

Endspurt unserer Fotoaktion: Die Kinder im Augsburger Land haben ihre Sommerferien in vollen Zügen genossen. Sie haben die Wahl unter rund 70 Kinderbildern, die uns für „Unsere Sommerstars“ erreicht haben.

Ob im Urlaub in Italien, beim Klettern in den Bergen oder beim Eisessen – die Kinder haben die Sommerferien in vollen Zügen genossen. Das zeigen die rund 70 schönen und originellen Fotos, die uns für die Aktion „Unsere Sommerstars“ erreicht haben. Jetzt läuft die Abstimmung bei uns im Internet. Wählen Sie Ihr Lieblingsbild!

Die Abstimmung endet am Mittwoch, 18. September, um 23 Uhr. Unter den zehn Bildern mit den meisten Stimmen wählt die Redaktion danach ihre Sommerstars aus.

Hier geht´s zur Abstimmung: Unsere Sommerstars im Augsburger Land

Die Gewinner dürfen sich auf schöne Preise für die ganze Familie freuen. Hauptpreis ist ein Einkaufsgutschein für das Geschäft Spiel & Freizeit in Gersthofen im Wert von 250 Euro. Platz zwei bekommt einen Einkaufsgutschein für die Exus Sporterlebniswelt in Gersthofen im Wert von 99 Euro. Außerdem gibt es für die Teilnehmer bis Platz zehn ein Tiermemory oder Bücher „Unser Essen“ zu gewinnen. Wegen der vielen Einsendungen haben wir uns noch weitere fünf Trostpreise überlegt: Die Broschüre „Radl mit“ für Touren in Augsburg und Umgebung.

Bitte geben Sie uns auch Bescheid, falls Ihr eingesandtes Kinderbild in der Online-Galerie fehlen sollte. Dann ist es uns in der Fülle der Einsendungen durchgerutscht und wir laden das Foto dann natürlich hoch.

Wir bedanken uns bei den zahlreichen Teilnehmern, die uns den Sommer in die Redaktion gebracht haben. Die netten Kinderbilder haben uns Freude gemacht.

Themen Folgen