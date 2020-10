18:30 Uhr

Bischof Bertram Meier predigt in frisch sanierter Kirche in Leitershofen

Plus In Leitershofen ist die Kirche Zum Auferstandenen Herrn saniert worden. Zur Wiedereröffnung kam der Bischof aus Augsburg. Er hatte eine Botschaft dabei.

Von Ingrid Strohmayr

Nach einem halben Jahr Bauzeit ist die Renovierung des Innenraums der Leitershofer Kirche Zum Auferstandenen Herrn abgeschlossen. In ihr spiegelt sich wider, was sich zu ihrer Planungszeit in der gesamten Kirche tat. Sie wurde vor 50 Jahren geplant und erbaut in einer Zeit der großen Umbrüche, gesellschaftlich wie auch kirchlich. Das Zweite Vatikanische Konzil setzte sich durch, vor allem mit der Reform der Liturgie. Bei der heiligen Messe sollte nun der Mahl- und Gemeinschaftscharakter mehr betont werden. Der Priester ist den Gottesdienstbesuchern zugewandt, die Muttersprache wurde eingeführt, auf leer gewordene Riten wurde verzichtet. Darüber hinaus weitete sich das Verständnis der Kirche selbst. Sie stellte für sich selbst fest, dass die Kirche auf Erden auf dem Weg ist - eine Pilgerin sozusagen - mit dem Auftrag, Menschen im Glauben zu begleiten und ihnen das Heil (Sakramente) zu vermitteln. Der Augsburger Bischof Bertram Meier nahm all das in seiner Predigt zur Wiedereröffnung auf.

Große Freude herrschte am Sonntag bei den Leitershofer Katholiken, dass Bischof Bertram Meier mit einem Pontifikalgottesdienst, festlich umrahmt mit der „Deutschen Messe“ vom Leitershofer Kirchenchor, die Kirche nun offiziell wieder eröffnete. Er stellte seine Predigt unter das Thema „Gott ist reisefertig“.

Kirche spiegelt Veränderungen wider

Die Kirche Zum Auferstandenen Herrn ist eine Kirche auf dem Weg – wie es der Wahlspruch des damaligen Weihbischofs Josef Stimpfle schon vor 50 Jahren zum Ausdruck bringt. "Was vor 50 Jahren angedacht war, gilt jetzt, nach 50 Jahren, mehr denn je“, sagt Stadtpfarrer Konrad Huber. Und trotzdem verbindet die Gestaltung der Kirche Himmel und Erde. Das große Betonkreuz der Decke schwebt gleichsam über den Gottesdienstbesuchern und verdeutlicht die Ewigkeit. Das bringt auch der große Stern der Decke zum Ausdruck. Ferner sollen die neuen Bronzefelder hinter dem Altar eine Verbindung von unten nach oben darstellen. Auch die Beleuchtung soll diesen Gedanken unterstreichen.

„Die Nüchternheit in der Farbgebung mag auf den ersten Blick kalt wirken. Farbe und Vielfalt bekommt diese Kirche aber durch ihre Besucher – nicht nur in der Kleidung, sondern auch in den Charismen und Fähigkeiten der Menschen, die die lebendige Kirche sind. Das ist für mich auch ein schönes Bild von kirchlicher Gemeinschaft“, betont Stadtpfarrer Konrad Huber.

Dank an die vielen Spender in Leitershofen

Worte des Dankes für die finanzielle Unterstützung richtete Pfarrgemeinderatsvorsitzender Michael Smischek, auch im Namen seines Vaters, Kirchenpfleger Gerhard Smischek, an die Diözese Augsburg, den Landkreis, die Stadt Stadtbergen, aber auch an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die sich mit vielen Stunden für „ihre“ Kirche einbrachten und damit beweisen, eine lebendige Pfarrgemeinde zu sein. Der ganz besondere Dank galt Mesnerin Christa Niedermair, die seit 30 Jahren immer da ist, wenn sie gebraucht wird und Bernd Gollwitzer, der sich seit 25 Jahren als Organist und Leiter des Kirchenchors in den Dienst der Kirchengemeinde St. Oswald stellt.

Bevor sich Bischof Bertram Meier in das Goldene Buch der Stadt Stadtbergen eintrug, wünschte Stadtpfarrer Konrad Huber der Pfarrgemeinde St. Oswald, dass sie sich in der renovierten Kirche wohlfühle und in ihr einen Raum entdecke, der zur persönlichen Einkehr anregt und darüber hinaus verdeutlicht, dass Kirche keine heimelige Angelegenheit ist, sondern vielmehr ein Auftrag. Abschließend brachte der Stadtpfarrer die Leitershofer so richtig zum Schmunzeln, indem er die aktuelle „Finanznot“ von St. Oswald ansprach. „Ich mache jetzt Hausbesuche, wir brauchen ja Spenden, mein erster Besuch gilt Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz. Er ist, wie ich, nie in den heiligen Stand der Ehe getreten und hat daher viel Geld gespart!“

