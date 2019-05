vor 40 Min.

Bismarckturm: Wird das Gelände jetzt gesperrt?

Eine Feier am Aussichtsgelände gerät aus dem Ruder. Heranwachsende bewerfen nachts Polizisten mit Flaschen und Steinen. Dann randalieren sie in Stadtbergen.

Von Maximilian Czysz

Was passiert, wenn es am Bismarckturm am westlichen Stadtrand von Augsburg wieder zu Krawallen und Randalen kommt? „In letzter Konsequenz müsste das Gelände um den Bismarckturm gesperrt werden“, sagt Elisabeth Burkhard vom Erholungsgebieteverein Augsburg. Der Zusammenschluss von Bezirk Schwaben, den Landkreisen Aichach-Friedberg, Augsburg, Landsberg und vielen Städten und Kommunen kümmert sich seit Jahrzehnten um Naherholungsgebiete und Freizeitangebote in der Region. 50 hat er seit 1970 bereits realisiert. Auch der markante Bismarckturm gehört dazu. Er ist wegen seiner Aussicht beliebt – auch bei einer großen Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die dort jüngst feierte. Doch die Freiluftparty geriet völlig aus dem Ruder.

Über 200 Menschen feiern am Bismarckturm

200 bis 250 Menschen hatten laut Polizei auf dem Gelände vor dem wuchtigen Turm, der an eine Feuerschale erinnern soll, gefeiert. Was der Anlass war, ist unklar. Die Rede war nach Gerüchten von einer Siegesfeier – der FC Augsburg hatte am Nachmittag den VfB Stuttgart mit 6:0 deklassiert. Oder war es eine Geburtstagsfeier, zu der über Soziale Medien eingeladen wurde? Wie auch immer.

Die Feiernden, die keine Genehmigung hatten, waren zu laut. Anwohner beschwerten sich bei der Polizei, die dann gegen 23.30 Uhr eine Streife nach Steppach schickte. Als die Beamten ausstiegen, wurden sie sofort und zum Teil übel beschimpft und mit Steinen und Flaschen aus der Menge heraus beworfen. „So etwas geht gar nicht und ist nicht hinnehmbar“, sagt der Leiter der Gersthofer Polizei, Markus Schwarz. Die Beamten forderten Verstärkung an, während weiter Steine und Flaschen flogen.

Als immer mehr Polizeistreifen am Bismarckturm eintrafen, es war mehr als ein Dutzend aus dem Stadtgebiet, löste sich der Großteil der Gruppe schlagartig auf und verließ nach Angaben des Präsidiums Schwaben Nord fluchtartig den Aussichtsplatz.

Jugendliche erhalten Platzverweis

50 Jugendliche und junge Erwachsenen im Alter zwischen 21 und 17 Jahren konnten die Polizisten aufhalten – von ihnen wurden die Personalien aufgenommen. Alle erhielten einen Platzverweis. Einige von ihnen griffen die Beamten wenig später wieder auf – am Park-and-ride-Parkplatz Augsburg-West in Stadtbergen. Dort wurden Partygäste dabei beobachtet, wie sie Fahrräder aus Ständern rissen. Als die Randalierer die Polizeistreifen sahen, rannten sie davon. Drei wurden festgenommen. Weil mit weiteren Straftaten zu rechnen war, wurden die jungen Männer über Nacht in Polizeigewahrsam genommen.

Die Bilanz der Randale: Dutzende Anzeigen, zwei beschädigte Streifenfahrzeuge der Gersthofer Inspektion und viel Arbeit. Noch in der Nacht wurde das Gelände von der Feuerwehr ausgeleuchtet und die Glasflaschen eingesammelt. „Wir wollten nicht, dass am nächsten Tag jemand in Scherben tritt und sich verletzt“, sagt Polizeichef Markus Schwarz. Bei Tageslicht rückten dann Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Neusäß an, um sauber zu machen. „Das alles ist sehr ärgerlich“, sagt Elisabeth Burkhard vom Erholungsgebieteverein Augsburg. „Es wäre doch schade, wenn man den Platz abriegeln müsste.“ Abgesperrt wird der Turm ohnehin jeden Tag – von 1. April bis 31. Oktober ist er nur zwischen 9 und 19 Uhr begehbar. Gefeiert werden darf dort offiziell nicht – nur öffentliche Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern werden zugelassen. Jüngst erhielt der Verein, der sein Büro im Landratsamt in Aichach hat, eine besondere Anfrage: Ein junger Mann wollte wissen, ob er seiner Freundin einen Heiratsantrag hoch über der Stadt machen darf.

