Bitterwitzige Abgründe der Stadt

Duo Wiener Blond führt die Tradition bissiger österreichischer Lieder fort und begeistert im Gersthofer Museum

Von Jürgen Dillmann

Sie waren oder sind melancholisch, auch lustig, gelegentlich morbid und dann wieder bissig, giftig und gemein, diese Wiener Lieder. Wiener Blond nennt sich das österreichische Duo aus einer jungen Frau und einem jungen Mann, das die Tradition der Wiener Lieder musikalisch wie textlich zeitgemäß überträgt. Und das war im Gersthofer Ballonmuseum durchaus ein großer Spaß, der sogar zum Mitsingen veranlasste. Die älteren Semester denken beim Wiener Lied unwillkürlich an Hans Moser und andere Interpreten wie Peter Alexander oder Wolfgang Ambros, die mit ihrem Dackel voller Weinseligkeit heimwärts wackelten. Oder aber an die boshaften Texte eines Georg Kreisler, der zum Taubenvergiften in den Park ging.

In den Texten des Duos Wiener Blond gibt es weniger drastische Aufforderungen, sie sind aber gelegentlich hinterlistig, auch gemein. Kein Wunder, denn Verena Doublier schätzt den schwarzen Humor Kreislers. Und das merkt man bei den Stücken, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Werner Radon vorträgt. Sie selbst haben sich daher schon mal giftige Schwammerln genannt.

Eingepackt ist das Ganze in eine musikalische Richtung, die selbst Fachleuten Formulierungsschwierigkeiten bereitet, da ist von Austropop über Beatboxig bis Hip-Hop mit diversen elektronischen Hilfen viel vertreten. Eine bemerkenswerte Einordnung mag Beatbox-Wienerlied-Drum’n’Bass-Electro-Hip-Hop-Pop sein. Gleichviel, es ist stets ansprechende Musik, die auch ins Ohr geht. Der Aufruf zu zivilem Ungehorsam gehört zum Repertoire der beiden Künstler, so rufen sie etwa zum Schwarzfahren auf, weil das die Lebensqualität steigere – ein Song, der traditionell mit einem „hallo“ endet, wie so viele alte Wiener Lieder.

Und die beiden haben auch den Schmäh nicht vergessen, etwa wenn der Klimawandel den Rosmarin „hin“ gemacht hat. Beim Kampf gegen die Fruchtfliege vergeht dem Duo allerdings der Schmäh. Und die Nächstenliebe zeigt sich am ehrlichsten bei der gestörten Beziehung zum Nachbarn.

Ganz schön bös ist das Lied über den Sohn, der in der Wohnung der Mama wohnt und das Taschengeld vom Papa verjubelt – Hotel Mama. Natürlich spielt in Wien der Wein eine Rolle, „Rot ist die Liebe und rot der Wein“, auch wenn der Wiener ihn oft nur als „Gspritzten“ goutiert – es reicht zum Heimwärtswackeln. Zu Fuß, denn die U-Bahn ist ein besonderes Kapitel im Missfallenskatalog der beiden – und hier singt ein Großteil der etwa 100 Besucher, nach Anleitung versteht sich, mit.

Der innigen, wenn auch angekratzten Verbundenheit mit ihrer Heimatstadt hat Verena Doublier ein Lied gewidmet, dem „goscherten“ Wien, was eine positive wie negative Bedeutung haben kann.