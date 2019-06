vor 39 Min.

Bläserklasse erspielt sich Platz vier

Die Musiker aus Nordendorf und Meitingen treten gegen 40 andere Teams an

Die Konkurrenz war groß. 41 Bläserklassen waren beim Bläserklassenwettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes (BBMV) dabei. 20 Mädchen und Jungen der Bläserklasse Nordendorf/Meitingen spielten dort auf und erreichten am Ende den vierten Platz.

Die Gruppe machte sich mit ihren Musiklehrern Walter Möckl und Nicole Küchelbacher-Möckl sowie zahlreichen mitgereisten Fans auf den Weg nach München. Dort spielten die hoch motivierten Kinder im Alter zwischen acht und zehn Jahren vor einer dreiköpfigen Jury des BBMV. Sie lieferten unter der Leitung von Walter Möckl ihr erstes Stück „Theme and Variations on Hot Cross Buns“ fehlerfrei und gekonnt ab. Im Anschluss überzeugte das Orchester mit den Liedern „Let’s rock!“ und „Here We Go March“ unter engagiertem Einsatz von Nicole Küchelbacher-Möckl. Am Ende der Vorstellung erntete die Bläsergruppe stürmischen Applaus von den zahlreichen mitgereisten Eltern und Begleitern.

Die Bläserklasse Nordendorf/Meitingen besteht aus Kinder, die erst seit weniger als einem Jahr ein Instrument lernen. Sie erreichte in der Wertung Grundschule AG1 den vierten Platz. Gekrönt mit einem Pokal, einer Urkunde sowie einem Preisgeld von 200 Euro traten die jubelnden Musiker hochzufrieden die Heimreise an. (AL)

Themen Folgen