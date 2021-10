Wie eine Pilgerin auf dem Jakobsweg in Blankenburg Unterschlupf fand

Plus Mehrere Tausend Kilometer hat Lisa Ahlers auf dem Jakobsweg zurückgelegt. In Blankenburg gewährte man ihr eine Nacht lang Unterschlupf. Das ergab sich aus Zufall.

Willkommener Unterschlupf auf dem Jakobsweg: Lisa Ahlers ist derzeit von Spanien auf der Pilgerstrecke und anderen Wegen unterwegs. Völlig erschöpft kam sie, wenige Tage nach ihrem 25. Geburtstag, auf ihrer Reise zu Fuß in Blankenburg an. Dort stellten ihr Anwohner eine Garage zur Übernachtung zur Verfügung. Doch das ist nicht das einzige Positive, das die junge Frau zu erzählen hat.