vor 54 Min.

Blasmusik mit Frauentouch

Männer bekommen in den Liedern der Blechbixn ihr Fett ab. Warum sie sich dennoch begeistern lassen

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die bayerische Blasmusik ist weitgehend männerdominiert, aber was Männer können, können wir schon lange, waren sich vier junge Frauen aus Niederbayern sicher und gründeten eine Band. Die Blechbixn sehen sich als die bayerische Antwort auf die Spice Girls und nennen sich in ähnlicher Weise Hilde B., Judith K., Karin O. und Tine W. Jetzt gastierten sie zum ersten Mal in der Stadthalle Gersthofen.

Präsentierten sie sich zunächst in Lederhosen und karierten Blusen auf einer karg ausgestatteten Bühne eher etwas unaufgeregt, folgte die Power auf dem Fuße. „Liabe Leit, macht’s euch einen schönen Abend“, wünschte Karin Obermeier, die eloquent mit verschiedenen lustigen Geschichten und Erklärungen, auch aus dem eigenen Leben und Erleben, von Lied zu Lied führte.

„Langsam wird es wieder warm, und die Frauen legen ihren Männern wieder die Lederhosen heraus“, freute sie sich schon auf wohlgeformte Männerbeine, und diesen zollten sie mit dem passenden Song „Lederhosen-Haxn“ Tribut. Als Mädelsband haben es sich die vier zur Aufgabe gemacht, die Männerwelt in gewissem Maße zu erziehen, und so versprachen sie den anwesenden Frauen, dass ihre Männer nach dem Konzert als verbesserte Version nach Hause gingen.

Früher konnten Männer noch tanzen, und nach dem ersten Tanzengehen habe man auch relativ schnell geheiratet, in der heutigen Generation aber herrsche hier ein großes Defizit, hielten die Musikerinnen den anwesenden „Herren der Schöpfung“ vor. Schnell wurde dem Publikum klar, dass ein Abend mit bayerischer Musik mit den Blechbixn keineswegs bedeutet, einfach dazusitzen und zuzuhören.

Und so rockten die Musikerinnen oben auf der Bühne und unten die Zuschauer aller Altersgruppen gemeinsam aus voller Seele. Es wurde gewinkt, geschunkelt und getanzt bei der Hymne an das wunderschöne Bayernland, beim Song über Dating Apps „Bye, bye Parship“ – es ist doch schöner, im realen Leben schöne Kennenlern-Geschichten erzählen zu können – oder dem Lied „Des hab ich fei dick“, mit dem die Blechbixn mal wieder ordentlich der Männerwelt den Marsch bliesen. „Nur bei dir bin i dahoam“, schlugen sie aber sofort wieder versöhnliche Töne an, und mit „Du bringst mei Herz zum Schlagen“ sangen sie dann weit entfernt von jeglicher Männerfeindlichkeit und suchten mit dem Lied „Wo bleibt mein Prinz mit seinem Pferd“ nach dem Mann, der sie auf Händen trägt.

Damit sprachen sie vor allem den jungen Mädchen in Dirndln sicher aus dem Herzen, die es nicht mehr auf ihren Plätzen hielt und an der Seite begeistert mittanzten und sangen. Mit dem Song „Sommerliab“ machten sie einen Ausflug in die Schlagerwelt. Das Publikum folgte mit Begeisterung und machte deutlich: Blasmusikfans sind auch Schlagerfans. „Mit „Geh, lass mer doch mei Rua“ träumten sich die Blechbixn an schöne Strände, und mit dem „Antidiät-Song“ und ihren schmerzhaften Erfahrungen mit „High Heels“ fanden sie bei vielen Frauen pure Zustimmung. Mit ihrer erfreulich bodenständigen und unaufgeregten Art, gepaart mit Leidenschaft zur bayerischen Musik, begeisterten die jungen Frauen in Gersthofen restlos.

Kleiner Wermutstropfen: Leider war in den letzten Reihen nur wenig von den Texten zu verstehen, was den Genuss des Abends doch ein Stück weit schmälerte. Der unvergleichliche Rhythmus der Songs und die große Power der vier Musikerinnen wogen aber dennoch einiges auf.

Themen Folgen