vor 39 Min.

Bleiben die Stühle im Freibad hochgeklappt?

Die Gemeinde Kutzenhausen sucht für den Kiosk des Freibads einen Pächter. Wenn sich kein Betreiber findet, gehört der bislang angenehme Aufenthalt auf der bewirteten Terrasse der Vergangenheit an.

Wer in Kutzenhausen baden geht, will meist auch etwas essen und trinken. Doch derzeit ist der Kiosk ohne Pächter. Und die Suche gestaltet sich sehr schwierig.

Von Siegfried P. Rupprecht

Seit rund einem halben Jahrhundert gibt es das Freibad in Kutzenhausen. Einher ging in dieser langen Zeitspanne auch der dortige Kiosk. Er hat Generationen von Badegästen mit Eis, Getränken, Süßigkeiten, Kaffee, Kuchen und Snacks versorgt und damit den Besuch im Freibad noch schöner gemacht. Doch nun ist der Kiosk verweist und es könnte mit dem Angebot für den kleinen Hunger endgültig Schluss sein. Die Gemeinde sucht händeringend nach einem neuen Pächter.

„Die Badegäste haben das Kioskangebot immer gerne angenommen“, sagt Bürgermeisterin Silvia Kugelmann und denkt wehmütig zurück. Die vom Kiosk aus bewirtete Terrasse sei bislang stets ein sehr beliebter Ort im Freibad gewesen.

Viele Bewerber sind im Vorfeld wieder abgesprungen

Doch nun könnte dieser angenehme Aufenthalt am Beckenrand bald Vergangenheit sein. „Die Suche nach einem Pächter gestaltet sich seit vielen Monaten mehr als schwierig“, resümiert Kugelmann. Die Gemeinde habe zwar immer wieder Zusagen von Bewerbern erhalten, doch dann seien sie bei genauerer Information über die Betriebsanforderungen bereits im Vorfeld wieder abgesprungen.

„Die Vorstellung, dass so ein Kiosk quasi nebenbei zu bewirtschaften sei, ist eine Fehleinschätzung“, sagt sie. Der Kioskbetrieb sei vielmehr ein knochenharter Job, der in den Sommermonaten bis in die Abendstunden hinein von den Betreibern vollen Einsatz fordert.

Betreiber muss flexibel sein

Die Fritteuse für Pommes sei dort beispielsweise im Dauereinsatz. „Lange Warteschlangen zu den Hauptbesuchszeiten sind keine Seltenheit“, erinnert sich Kugelmann. Das könne die Mannschaft im Kiosk natürlich unter Druck setzen. Hinzu kommen das Wetterrisiko und eine damit notwendige Flexibilität des Betreibers.

Aus diesem Grund sucht die Gemeinde einen Pächter, der bereits Erfahrung mit der Gastronomie habe und wisse, wie so ein Betrieb zu führen sei. „Reine Hobbyköche sind mit den Anforderungen nach unserer Erfahrung schnell an ihre Grenzen gestoßen“, so die Bürgermeisterin. Dabei hat sich die Kommune erst kürzlich trotz hoher Sanierungskosten deutlich für den Erhalt des Freibads ausgesprochen.

Für eine Gemeinde mit rund 2500 Einwohnern sei das nun auf den Weg gebrachte Projekt eine große Herausforderung, bilanziert Kugelmann.

Ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur

Weitere Bauabschnitte seien in diesem Zusammenhang für die kommenden Jahre geplant. Das Freibad ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur im westlichen Landkreis. Die Förderungen durch das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Erholungsgebieteverein Augsburg zeigen den hohen Stellenwert der Einrichtung.

Und wenn sich kein Kioskbetreiber findet? „Dann bleibt dort die Küche kalt“, bedauert die Bürgermeisterin. Jeder Badegast müsse sich dann selbst mit Essen und Trinken versorgen. „Wir überlegen derzeit, eine Lösung mit Getränkeautomaten zu realisieren.“

Zufriedenstellend sei diese Lösung jedoch sicher nicht. Und so hofft die Gemeindechefin immer noch, einen Pächter für den Freibadkiosk zu finden.

Themen Folgen