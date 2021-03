Bleibt der Yoga-Keller für das Haus Veronika in Aystetten erhalten?

Plus In Aystetten werden zwei barrierefreie Häuser für Senioren saniert. Uneinig ist sich der Gemeinderat bei der Frage, ob es sich lohnt, den Keller zu erhalten.

Aufgrund der Brandschutzbestimmungen kann der Keller eines barrierefreien Hauses in der Aystetter Kirchgasse in seinem aktuellen Zustand nicht weiter genutzt werden. CSU-Gemeinderätin Ulrike Steinbock fände das schade: "Wir wünschen uns für das Haus Veronika ein gutes Miteinander der Hausbewohner und wollen auch weiterhin Aktivitäten anbieten wie Yoga, Seniorenturnen oder Hip Hop." In den beiden barrierefreien Häusern, die sich den Keller teilen, wohnen aktuell nur fünf ältere Aystetter. Nach der Sanierung, die aktuell im Gange ist, soll diese Zahl stark steigen. Ideal ist das Haus laut Steinbock etwa für Gemeindemitglieder, denen ihr Haus im Alter zu groß wurde, die aber trotzdem gerne im Ort bleiben wollen.

Fluchttreppe muss in Aystetter Haus Veronika eingebaut werden

Um den Keller weiter nutzen zu dürfen, müsste bei der Sanierung eine Fluchttreppe eingebaut werden. Die sah der Beschluss des Gemeinderats zum Umbauprojekt vergangenen Donnerstag nicht vor. Steinbock stimmte dennoch zu, der Bauantrag wurde einstimmig angenommen. Sie werde das Thema Fluchttreppe auf jeden Fall in den nächsten Sitzungen wieder ansprechen, sagte die CSU-Gemeinderätin unserer Redaktion.

