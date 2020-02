07.02.2020

Bleibt die Stadt auch künftig leistungsfähig?

Gersthofens Ausgaben gefallen nicht allen. Aber große Mehrheit stimmt für das Zahlenwerk

Mit einer Gegenstimme (Albert Heckl, W.I.R.) verabschiedete der Gersthofer Stadtrat den Haushalt 2020. Doch aus den Fraktionen gab’s, nicht zuletzt wegen des Kaufs der „Potenzialfläche“ und der ab 2021 vorgesehen Schuldenaufnahme, deutliche Kritik. Aus diesem Grund stimmten auch die CSU-Stadträte plus Albert Heckl mit elf zu 17 Stimmen dem Finanzplan für 2019 bis 2023 nicht zu. So bewerten die Fraktionsvorsitzenden den Etat:

„Vor fünf Jahren standen noch nie da gewesene Ersparnisse in Höhe von 75 Millionen Euro zur Verfügung. Zu dieser Zeit entsprach das etwa einem kompletten Jahreshaushalt der Stadt Gersthofen. Heute sind unsere Konten leer geräumt! Das Erstaunliche dabei: In derselben Zeit, in der die Stadt das ersparte Geld ausgegeben hat, stiegen die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der guten Marktlage um sage und schreibe 59 Prozent an. Ein weiterer unmissverständlicher Trend zeigt sich bei den Personalkosten, welche im Zeitraum 2014 bis 2020 um unglaubliche 75 Prozent angestiegen sind. Unserer Stadt laufen seit Jahren die Kosten davon. Der aufgeblähte Verwaltungshaushalt zehrt mittlerweile fast unsere gesamten Jahreseinnahmen auf. Damit ist die Leistungsfähigkeit unserer Kommune in akuter Gefahr. Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Investitionen in die Wasserversorgung, in Verkehrsprojekte und die Zentrumsgestaltung – sind noch gar nicht berücksichtigt. Ich erkenne hier beim besten Willen keinerlei zukunftsfähige Strategie.“

„Unser Kämmerer hat diese Situation noch nie erlebt. Er wird in der Bank nicht mehr links in die Festgeldabteilung abbiegen, sondern rechts in die Kreditabteilung. Auch günstige Kredite haben aber eine dumme Angewohnheit: Sie müssen getilgt werden. Daher fordern wir eine saubere und kalkulierbare Refinanzierung von künftigen Investitionen. Und dazu gehört sicherlich kein Kauf des Gersthofer Loches zu einem völlig abgehobenen und realitätsfernen Preis. Wir akzeptieren dies, obwohl der Kauf ein dickes Loch in unsere Stadtkasse reißen wird und uns an sicher finanziell erheblich einschränken wird. Jetzt ist es, so wie es ist, und wir werden und wollen natürlich an der sinnvollen Gestaltung und Bebauung der Potenzialfläche mitwirken. Wir müssen wieder mehr unsere Unternehmen in den Fokus rücken. Sie sind das Rückgrat unseres Wohlstandes und erscheinen eigentlich nur einmal im Jahr auf der Position Gewerbesteuer im Haushalt. Überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass wir die Wasserpreise bereits nicht schon für 2020 und 2021 moderat erhöht haben. Es sind bereits erhebliche Kosten durch Chlorung und Sanierung des Wassernetzes entstanden. Wegen einer Konsolidierung des Haushalts vertraue ich auf den neuen Stadtrat und die neue Stadtspitze ab 1. Mai.“

„Man kann darüber streiten, ob das Bankkonto jetzt leer ist oder nicht – aber die Entscheidungen für Investitionen im Stadtrat waren fast immer einstimmig. Schon im Jahr 2017 wurde darauf hingewiesen, dass die Rücklagen der Stadt wegen der anstehenden hohen Investitionen bis 2020/2021 auf zwei Millionen Euro schrumpfen könnten. Wachstum bedeutet nicht nur höhere Steuereinnahmen, sondern auch Investitionen. Die Entscheidung zum Kauf der Potenzialfläche war richtig, auch wenn sie teuer war und kein ausgereiftes Konzept für ihre Weiterentwicklung vorlag. Das war innerhalb von zwei Monaten gar nicht möglich. Der heutige Stadtrat hat den künftigen Ratsmitgliedern eine einmalige Gelegenheit geschaffen. Jetzt muss so schnell wie möglich das dringend geforderte Mobilitätskonzept vorgelegt werden. Die Sanierungsbedürftigkeit des Wassernetzes hätte vor mindestens zehn Jahren erkannt werden müssen.“

„Ein Achtel einer Milliarde Euro haben wir bei den Etatberatungen rauf- und runterdiskutiert. Ich konzentriere mich lieber auf kleine Zahlen. So sind die 50000 Euro an Hundesteuer ein Betrag, den man vergessen könnte. Leider wird durch unkorrektes Verhalten der Besitzer so mancher Schaden verursacht, den die Stadt zu beheben hat. Dass wir großes Interesse haben, unsere Kinder der besten Betreuung anzuvertrauen, zeigt, dass wir für Weiterbildung 48500 Euro einplanen.“

„Mehr investieren für unsere Bürger“ – dieses Motto steht im Mittelpunkt. Für 2020 sind 28,4 Millionen Euro an Baumaßnahmen vorgesehen. Aufgrund der hohen Rücklagen, die mit Strafzinsen versehen werden, sollte noch kräftiger investiert werden. Wir werden Ende 2020 nicht mit null Rücklagen dastehen – wir setzen weiter auf unser starkes Gewerbe. Wir müssen ein Konzept für den öffentlichen Nahverkehr schaffen. Dieser muss kostenlos sein. Erst wenn hier Voraussetzungen geschaffen sind, können wir über eine Verkehrsberuhigung im Zentrum reden. Ein Gersthofer Wohnbaumodell muss schnellstens entwickelt werden. Wann machen wir uns Gedanken über eine Resolution zu einer Realschule in Gersthofen? Der Hebesatz der Kreisumlage – seit sieben Jahren nicht reduziert – muss verringert werden.“ (lig)

