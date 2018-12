vor 57 Min.

Blicken Sie für uns in die Zukunft: Wie wird das Jahr 2019?

Muss Diedorf weiter das Wasser chloren? Kommt die Telematik auf der A8? Schafft der SCA den Klassenerhalt? Tippen Sie, was das Jahr 2019 für den Landkreis bringt.

Das Jahr 2019 nähert sich mit großen Schritten. Eines ist jetzt schon klar: Es wird wieder viel passieren im Landkreis Augsburg. In die Zukunft blicken kann zwar keiner von uns - aber wir können es ja wenigstens einmal probieren.

Frage 1: Telematik auf der A8 zwischen Augsburg und Ulm

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen auf der A8. Das hat auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz erkannt und sich im Bundesverkehrsministerium für den Bau von so genannten Streckenbeeinflussungsanlagen stark gemacht. Bislang waren diese dynamischen Anzeigetafeln nur zwischen Friedberg und Neusäß geplant. Der Neusässer Abgeordnete will den Bereich für die so genannte Telematik aber weiter fassen. Die Anzeigetafeln sollen auch weiter nach Osten und Westen aufgestellt werden. Durz ist überzeugt: Mit der Telematik lasse sich viel dynamischer auf Verkehrsereignisse reagieren als mit einem generellen Tempolimit.

Frage 2: Europawahlen im Landkreis Augsburg

Besonders gut lief es für die SPD zuletzt nicht. Die Verluste, die die Partei bei der Bundestagswahl 2018 hinnehmen mussten, waren herb. Wird 2019 ein besseres Jahr? Da stehen im Mai immerhin die Europawahlen an...

Frage 3: Chlorung des Trinkwassers in Diedorf

Seit Anfang August müssen die Diedorfer ihr Trinkwasser abkochen. Experten gehen davon aus, dass die Chlorung ein Jahr dauern wird. Bürgermeister Peter Högg hofft, dass „im nächsten halben Jahr“ das Wasser stabil keimfrei bleibt.

Frage 4: Kiosk im Naturfreibad Fischach ohne Pächter

Seit sieben Jahren versorgt Marianne Koos mit ihrer Familie die Badegäste im Fischacher Naturfreibad. In ihrem Kiosk gibt es Eis und Pommes. Doch mit dem letzten Badesaisontag hat die Pächterin Schluss gemacht. Die Gemeinde sucht seitdem einen neuen Pächter.

Frage 5: Basketball in Leitershofen bald auf Bundesliga-Niveau

Aktuell steht die BG Leitershofen auf Platz 1 der Tabelle. Gerade erst verteidigte die Mannschaft mit dem zehnten Sieg in Folge die Tabellenführung in der 1. Regionalliga Südost. Wenn es so weitergeht, heißt es bald: Hallo 2. Bundesliga.

Frage 6: SV Cosmos Aystetten spielt Fußball in der Landesliga

Für den SV Cosmos Aystetten (SCA) hat das Jahr gerade so noch einen positiven Ausgang gefunden. Ein 2:1-Heimsieg gegen den TuS Geretsried hievte die Mannschaft vom vorletzten auf einen nicht von der Abstiegsrelegation bedrohten 14. Platz. Wie es weitergeht für die Jungs vom SCA, wird sich 2019 zeigen.

Frage 7: Dinkel-Festival auch in der kalten Jahreszeit

Jahrelang fand auf dem Dinkelscherber Marktplatz in der Adventszeit ein Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr fällt der Markt aus. Stattdessen wird in der Marktgemeinde darüber nachgedacht, das erfolgreiche Dinkel-Festival in abgewandelter Form auch im Winter zu veranstalten - allerdings frühestens im kommenden Jahr.

Frage 8: Sommerzeit ist Freibadzeit - zum Beispiel in der Gerfriedswelle in Gersthofen

Wo letztes Jahr lange Gesichter herrschten, gab es in dieser Sommersaison frohe Mienen. Das ausdauernd schöne Wetter hat den Freibädern wieder viele Besucher beschert. Für einen Besucherrekord hat es mit 127.096 Gästen allerdings (knapp) nicht gereicht.

Frage 9: Dauerbaustelle am Meitinger Bahnhof

Im Juni gibt es eine Sperrpause der Bahn, in Meitingen werden dann keine Züge fahren. Diese Pause will die Geminde nutzen, um eine große neue Röhre für Fußgänger und Radler im Bereich des Bahnhofs unter den Gleisen durchzuschieben. Diese Arbeiten sind die Voraussetzung dafür, dass der Bahnhof barrierefrei gemacht werden kann. Schafft es Meitingen nicht, diesen Termin zu nutzen, ist Geduld angesagt.

Frage 10: Erdbeer oder Vanille? (Kein) Eis in Stadtbergen

Den Wunsch nach einer Eisdiele für Stadtbergen äußerte Bürgermeister Paulus Metz bereits im Mai 2017. In Erfüllung gegangen ist er bislang nicht. Aber vielleicht klappt's ja 2019...