vor 8 Min.

Blinde Frau aus Tronetshofen beschreibt ihr Leben aus Sicht ihrer Blindenhündin

Plus Rosmarie Gerstl legt ein weiteres Buch aus der Sicht ihrer Hündin Tessy vor. Darin erzählt sie von der Arbeit der Labradordame und dem Alltag eines erblindeten Ehepaars.

Von Siegfried P. Rupprecht

Rosmarie Gerstl erblindete mit 23 Jahren. Sie litt an einer diabetischen Retinopathie. Dabei handelt es sich um eine Folgeerkrankung der Zuckerkrankheit, wodurch die Netzhaut geschädigt wird. In ihrem ersten Buch erzählte die 53-Jährige aus dem Fischacher Ortsteil Tronetshofen in unterhaltsamer Form, wie aus dem putzigen Welpen Tessy ein richtiger Blindenführhund wurde – alles aus der Sicht der Labradorhündin. Jetzt brachte die Autorin ein neues Werk heraus: „Mein Leben auf der Gerstlfarm“. Darin berichtet Tessy über ihre Arbeit für ihr Frauchen und den spannenden Alltag zweier Erblindeten.

Ein Mutmacher in der Corona-Pandemie

Das 78 Seiten umfassende Büchlein mit vielen Privatfotos ist aber weit mehr als nur ein Einblick in das Leben vom Schicksal gebeutelter Menschen. Es ist auch ein Mutmacher, gerade in der jetzigen Corona-Pandemie. Tessys Erzählung beginnt im Mai 2003. Damals wohnte die blonde Labradordame mit Rosmarie Gerstl und ihrem Ehemann Joe noch auf der sogenannten „Gerstlfarm“ in Wyhl am Kaiserstuhl – zusammen mit Schweinen, Stallhasen, Hühnern, Zwergziegen und Katzen. Doch schon bald zog das Paar wegen ihrer gesundheitlichen Probleme in Rosmaries Heimatregion Augsburg, nach Tronetshofen. Tessy fand es dort „wie im Paradies“. „Alle haben hier viel mehr Freiheit als in Wyhl, und vor allem fährt hier kaum ein Auto, höchstens mal ein Traktor“, meint sie.

So werden die Herausforderungen im Alltag gemeistert

Das kleine Buch beschreibt, wie die zahlreichen, auch dort vorhandenen Zwei- und Vierbeiner von Rosmarie und Joe Gerstl versorgt werden. Die Leser erfahren von Tessy, wie das Ehepaar die vielen kleinen und großen Herausforderungen im Alltag meistert, natürlich mit ihrer Hilfe und der Blindenführhündin Timba von Joe Gerstl. Dabei gibt Tessy in der Ich-Form beispielsweise Einblick, wie ein blinder Mensch an der Kasse bezahlt.

„Bei Euromünzen ist das ganz einfach“, so die Hündin. „Die haben unterschiedliche Riffelungen am Rand. Rosi fährt mit dem Fingernagel am Rand der Münze entlang und weiß sofort, welche es ist.“ Bei den Scheinen ist das etwas schwieriger. Doch Tessy verrät den Trick, wie sich ihr Frauchen behilft. „Rosi sortiert mit Hilfe einer Schablone zu Hause ihre Scheine und faltet dieses dann unterschiedlich. So erkennt sie an der Kasse sofort, welchen Schein und welchen Geldwert sie in der Hand hält.“

Tricks, um Alltägliches zu überlisten

Und sie berichtet von weiteren Tricks, um Alltägliches zu überlisten. So wird Post kurzerhand eingescannt. „Der Computer hat eine Sprachausgabe, welche den Inhalt dann vorliest“, erklärt Tessy. Wenn ihr Frauchen einen Brief schreibt, schaue das übrigens aus, wie bei einem Sehenden. Allerdings sei die Tastatur bei bestimmten Buchstaben mit einem Punkt gekennzeichnet. „Wenn etwas zu korrigieren ist, geht sie mit Hilfe der Sprachausgabe oder der Braillezeile zu der Stelle, wo sie etwas löschen oder einfügen möchte.“ Mit einer Computermaus können blinde Menschen allerdings nicht arbeiten.

Tessy spricht Orientierungs- und Mobilitätstraining an, ihre Schulbesuche, bei denen Frauchen vor Kindern über ihre Behinderung referiert, vom Einzug der Graupapageien Cora und Cocco, sie informiert über die Flaschenkinder Max und Moritz, den Tod Timbas, ihr Rentendasein und ihren Nachfolger Filou. Das Büchlein endet zeitlich 2015, mit Tessys Ableben.

Das Buch ruft viele Erinnerungen wach

Das Schreiben aus der Sicht der Blindenführhündin habe bei ihr viele Erinnerungen wachgerufen, gesteht Rosmarie Gerstl. „Es hat mir deutlich die Prozesse aufgezeigt, die mein Mann und ich angestoßen und entwickelt haben, aber auch die Stärken und Schwächen.“ Und es habe ihr ein großes Stück Selbstwert gegeben. „Egal, was kommt, alles ist für irgendetwas gut“, resümiert sie und signalisiert damit Mut zum Leben.

Nach dem Tod von Tessy hat sich beim Ehepaar Gerstl einiges getan. 2016 unterzog sich Ehemann Joe, der infolge eines Unfalls mit ungelöschtem Kalk erblindet war, einer Augenoperation. Seitdem sehe er wieder etwas, äußert Rosmarie Gerstl. Doch diese Situation sei an ihr nicht spurlos vorüber gegangen. Der neue Zustand habe sie anfangs psychisch belastet, nach eigenen Worten „frustriert und auch neidisch“ gemacht. Doch das sei eine andere Geschichte. „Vielleicht verarbeite ich sie in einem dritten Büchlein“, erläutert sie.

Das Buch „Blindenführhund Tessy – mein Leben auf der Gerstlfarm“ ist im Verlag Tredition, Hamburg, erschienen. Es kostet 8,50 Euro und ist auch als E-Book erhältlich.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Themen folgen