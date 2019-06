00:33 Uhr

Blue Moon Swing im Naturfreibad

Die Jazz-Reihe auf der kleinen Bühne in Fischach wird nach dem Erfolg im Vorjahr fortgesetzt

Die Jazz-Reihe Blue Moon Swing geht in eine neue Runde. Sie findet am Samstag, 13. Juli, auf der Freilichtbühne im Mehrgenerationenplatz des Naturfreibads in Fischach statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Veranstaltung wartet mit einer ähnlichen Besetzung wie im letzten Jahr auf. Im ersten Durchgang spielen Stephan Holstein (Klarinette, Saxofon), Johannes Ochsenbauer (Kontrabass) und Alex Jung (Gitarre). Nach der Pause steigt dann der Akkordeonist Raoul Peters ein.

Zu Gehör kommt sommerlich leichter Jazz in atmosphärischem Ambiente. Das Programm reicht von Hardbop über klassische Swing-Nummern bis hin zum Tango. Auch eine Reihe Eigenkompositionen fließen ein.

Veranstalter des Konzerts ist die Marktgemeinde Fischach in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kulturverein Kern. Bei Regen geht der Auftritt im Foyer der Staudenlandhalle über die Bühne.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind jedoch erwünscht. (rusi)

