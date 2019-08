02.08.2019

Blühwiese schmückt den Friedhof

Langweid unterstützt die Natur und wertet optisch auf

Mehr Nahrung für Bienen und andere Insekten: Freiflächen wurden im Langweider Friedhof als Blumenwiese angelegt.

Bei der Planung des neuen Langweider Friedhofs in Jahre 1986 ist der damalige Gemeinderat den Anregungen des beauftragten Landschaftsgärtners weitgehend gefolgt und hat sich für einen grünen Friedhof entschlossen. Die Grabsteingröße ist in weiten Bereichen des Friedhofs eingeschränkt. Auch die Einfassung der Grabfelder ist in diesem Bereich des grünen Friedhofs nicht erlaubt. Die Grabgestaltung kann weiter wie gewünscht vorgenommen werden.

Der kleinere Bereich des Friedhofs ist von Einschränkungen aus rechtlichen Gründen nicht betroffen.

Der Gesamteindruck „grüner Friedhof“ ist dadurch nicht gestört. Der derzeitige Gemeinderat hat sich in diesem Jahr entschlossen, die noch großen Freiflächen im Friedhof zu Blumenwiesen zu gestalten und hat damit mehr Natur in den Friedhof gebracht. Das ist sicher zur Freude der Bienen und macht zudem optisch einen besseren Eindruck. (jug)

