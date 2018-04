00:34 Uhr

Blumen für den Bunten Kreis

Möbelhaus feiert

Wer sich zu Einrichtungsfragen inspirieren lassen oder durch Angebote stöbern will, für den bietet sich die Möglichkeit in Horgau: „Die Einrichtungsberatung“ heißt das Geschäft, das Nassi Mozaffarian und Michael Müller seit 15 Jahren führen und das vor eineinhalb Jahren von Augsburg aufs Land gezogen ist. Für ihre Kunden bieten sie zum Jubiläum ein zweitägiges Programm mit Blumenstraußversteigerung zugunsten des Bunten Kreises, Gartenmöbelausstellung und Weinverkostung. Dazu reduzieren die Inhaber Ausstellungsstücke für ihre Kunden. Nach Horgau zu ziehen, war für die beiden die richtige Entscheidung: „Wir fühlen uns hier so wohl, dass wir gleich hinter dem Laden ein Wohnhaus gebaut haben.“ Das Fest findet am Freitag, 27. April, von 13 bis 20 Uhr und am Samstag, 28. April, von 11 bis 16 Uhr statt. (mahei)

