Bolzplatz sorgt bei den Anwohnern in Horgau weiter für Unmut

Plus Mit etlichen Anfragen und Problemen hat sich der Gemeinderat von Horgau jüngst befasst. Dabei war besonders der Lärm durch spielende Kinder ein Thema.

Wenn Kinder und Jugendliche spielen und Freunde auf dem Bolzplatz treffen, kann es für die unmittelbaren Anwohner häufig zum Störfaktor werden. Denn nicht immer halten sich Jugendliche an die vorgegebenen Ruhezeiten. Wie berichtet, hatte sich der Gemeinderat Horgau in der März-Sitzung bereits mit dem Thema befasst. Ein Hinweisschild mit Nutzungszeiten wurde daraufhin angebracht. Ergebnis: Künftig soll um 21 Uhr Schluss sein.

Doch geändert hat sich nicht viel, wie Jürgen Tögel (Bürgerverein), der mit den betroffenen Anwohnern gesprochen hat, berichtete: "Coronabedingt ist der Vereinssportplatz derzeit gesperrt. Nun wird der Bolzplatz fürs Fußballtraining genutzt. Sehr zum Leidwesen der Bewohner. Denn immer wieder landen Bälle im Garten oder auf der Terrasse." Außerdem ist es eine starke Lärmbelästigung, wenn dort Jugendliche die Bälle auf das Tor knallen. Dass der Bolzplatz zum Fußballplatz wird, ist nicht vorgesehen. Es sei schon sehr laut, sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Kinder steigen über den Zaun, um den Ball zu holen. "Im Einzelfall kann man es tolerieren, aber jetzt wird es einfach zu viel." Tögel schlug vor, ein Tor zu entfernen. Das weitere Tor soll so versetzt werden, dass die Bälle nicht mehr im Garten oder auf der Terrasse landen. "Dass Fußballspiele stattfinden, dafür ist der Platz nicht vorgesehen."

Horgauer berichten über Probleme an der Einfahrt zum Edeka

Die Zufahrt an der östlichen Ausfahrt des Edeka-Marktes ist nicht günstig, wie ein Anlieger in einem Schreiben an die Gemeinde mitteilte. Hin und wieder kommt es zu Begegnungsverkehr mit Radfahrern, die hier kreuzen oder aus dem Feldweg kommen. Auch mit Autofahrern, die vom oder zum Markt wollen, kommt es immer wieder zu Problemen. Die Einfahrt zu seinem Hof sei dadurch blockiert.

Allerdings sieht hier Bürgermeister Thomas Hafner keinen Bedarf, die Situation zu verändern. Denn damals wurde die Fahrbahnmarkierung mit der Polizei abgesprochen. "Es lässt sich nicht immer vermeiden, dass es ab und zu zu einem Begegnungsverkehr kommt." Im Zuge der Kanalbaumaßnahmen wolle man diese Situation aber noch einmal beraten.

Personelle Veränderungen

Jürgen Tögel (Bürgerverein) beendet im April seine politische Arbeit. 1996 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Bürgermeister Thomas Hafner dankte ihm für die gute und faire Zusammenarbeit. Seit 1. April wird das technische Bauamt durch Andreas Jung verstärkt. Der 45-jährige Diplom-Ingenieur übernimmt die Leitung.

Testzentrum in Horgau

Seit 18. April gibt es auch in Horgau am Martinsplatz 6 ein Testzentrum. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag und Donnerstag jeweils von 17 bis 20 Uhr, Sonntag, 9 bis 12 Uhr.

Lesen Sie dazu auch: