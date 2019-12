vor 23 Min.

Bon-Pflicht: Händler fürchten mehr Müll

Zum neuen Jahr muss für jeden Einkauf ein Kassenbon ausgegeben werden. Kritiker warnen vor Unmengen an Papier - auch in den Geschäften im Augsburger Land.

Wo mit Bargeld bezahlt wird, kann leicht getrickst werden. Dagegen soll ein neues Gesetz wirken, das ab Januar in Kraft tritt. Denn nach Schätzungen der Finanzämter verliert der Staat jährlich mehrere Milliarden Euro, weil Unternehmen mithilfe von manipulierten Kassen ihre Umsätze nicht oder falsch erfassen. Doch welche Auswirkungen hat die neue Regel auf Geschäfte und Kunden im Augsburger Land?

Angesprochen auf die neue Regel schüttelt eine Kundin in der Gersthofer Bäckerei „Brot und Brezn“ mit dem Kopf. Sie möchte für ihre Brezen keinen Kassenzettel. Damit ist sie nicht allein, sagt die Verkäuferin in der Bäckerei. Kaum einer bestehe auf den Bon. Deshalb werde er in der Regel auch nicht gedruckt.

Es gibt bereits seit über 20 Jahren einen Kassenbon

Bei einem Metzger in Gersthofen gibt es bereits seit über 20 Jahren einen Kassenbon, sobald das Fleisch gewogen ist. Für den Betrieb ändert sich ab Januar also nicht viel, erklärt die Verkäuferin. An der Kasse erfolgt dann auf Nachfrage der zweite Bon, auf dem nur noch der Endpreis steht. Durch das neue Gesetz könnte sich das ändern.

Die Verkäuferin in der Bäckerei weiß, was das bedeutet. Sie arbeitete zuvor in einer anderen Bäckerei, in der schon seit Jahren jede verkaufte Breze mit Kassenzettel daherkommt. Diesen hätten die Kunden aber entweder gar nicht mitgenommen oder sofort wieder weggeschmissen. Sie fürchtet daher nun sehr viel Müll. Besonders ärgert sie, dass der Kassenbon im Gelben Sack entsorgt werden muss.

Ein Fall für den Gelben Sack oder den Restmüll

Tatsächlich ist das Papier, aus dem viele Bons bestehe, umstritten. Auch Bernd Ohlmann vom bayerischen Handelsverband sieht darin ein Problem. Er sagt: „Alle reden über Umweltschutz und nun müssen wir zusätzlichen Papiermüll produzieren.“ Weil die meisten Bons auf sogenanntem Thermopapier gedruckt werden, dürften sie auch nicht in den Papiermüll, sagt Ohlmann. Wegen der speziellen Beschichtung seien sie ein Fall für den Gelben Sack oder den Restmüll. Ohlmann spricht von einem „Frevel an der Umwelt.

Das Kassengesetz war vor Jahren im Bundestag verabschiedet worden, um die Kassenaufzeichnungen der Betriebe besser nachvollziehen zu können. Laut Bundesfinanzministerium soll die neue Regel „Schutz vor Manipulationen an digital Grundaufzeichnungen“ bieten und zur „Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug“ beitragen.

Die neue Regel sei „gut gemeint, aber schlecht umgesetzt“, meint hingegen Bernd Ohlmann. Denn moderne Kassen speichern ohnehin alle Transaktionen. Er verstehe nicht, weshalb die Bons zusätzlich ausdruckt werden müssen. Theoretisch sei es nach der neuen Regelung zwar auch möglich den Beleg elektronisch zu verschicken, doch besonders in kleinen Betrieben sei die Technik dazu nicht vorhanden.

Die Umrüstung der Kassen koste etwa 5000 Euro

Das sieht auch André Heuck so. Er betreibt mehrere Bäckereien, unter anderem in Bobingen und Gersthofen. Die Umrüstung der Kassen koste ihn in etwa 5000 Euro. Hinzu komme im Jahr in etwa noch einmal so viel für die Instandhaltung. Vermutlich müsse er deshalb auch die Kosten für seine Produkte erhöhen. Für die Kunden heißt das: Brezen könnten teurer werden. Auch Heuck sieht in den zusätzlichen Kassenzetteln eine Belastung für die Umwelt. „Wieso geht das nicht papierlos?“ Viel größer ist für ihn allerdings ein anderes Problem: „Wir werden unter Generalverdacht gestellt“, sagt Heuck. In seinen Filialen arbeite schon seit Langem mit Bezahlautomaten, an denen Steuerbetrug ohnehin nicht möglich sei.

Doch nicht in allen Bereichen müssen die elektronischen Kassen künftig eingesetzt werden. Die Schausteller auf dem Gersthofer Weihnachtsmarkt beispielsweise arbeiten mit sogenannten offenen Kassen. Dabei muss ein Kassenbericht täglich geführt werden, der es ermöglicht, dass die Tageseinnahmen rechnerisch ermittelt werden. Die Bon-Pflicht gilt allerdings auch in Zukunft nur für elektronische Kassen. (kinp, mells)

