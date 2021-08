1,4 Millionen Euro für vier Kilometer Radweg bei Bonstetten

Plus Bonstetten will nach der Ausschreibung nun mit dem Bau des Radwegs zur Peterhofkreuzung beginnen. Und: Die Kleinsten im Ort bekommen ein Sonnensegel.

Der Gemeinderat in Bonstetten hat sich in seiner Sitzung unter anderem mit dem neuen Kinderspielplatz beschäftigt. Auch der Radweg zur Peterhofkreuzung war Thema.