Bonstetten

vor 33 Min.

Bonstetten vor dem Bürgerentscheid: Darüber wird am Sonntag abgestimmt

Bei einem Bürgerentscheid wird am Sonntag über die Pläne zur Neuen Ortsmitte in Bonstetten abgestimmt.

Plus Mitten in Bonstetten soll ein Millionenbau entstehen. Darüber wird seit Jahren diskutiert. Ein Bürgerentscheid am Sonntag könnte die Pläne auf den Kopf stellen.

Von Philipp Kinne

Die Kosten für das neue Gebäude in der Ortsmitte sind mit der fortschreitenden Planung massiv gestiegen. Ganz zum Ärger einiger Bonstetter. Während für Bürgermeister Anton Gleich die Vorteile der aktuellen Pläne überwiegen, wollen andere eine Kostendeckelung. Am Sonntag sind in Bonstetten nun die Bürger am Zug. Sie können darüber abstimmen, wie es mit dem Millionenbau im Zentrum der Gemeinde weitergeht. Vor dem Tag der Entscheidung stellen sich Rathauschef Anton Gleich ( CSU) und die Initiatoren des Bürgerbegehrens Gertraud Wagner (Grüne), Werner Halank (FW) und Daniela Gruhler den wichtigsten Fragen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen