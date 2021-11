Bonstetter stoppen Millionenprojekt: Das sind die Reaktionen

Plus Eine deutliche Mehrheit erteilt im Bürgerentscheid den bisherigen Plänen für die Neue Ortsmitte von Bonstetten eine Absage. Diese muss günstiger werden. Aber wie?

Nächstes Kapitel in der Debatte um die Neugestaltung der Bonstetter Ortsmitte: Beim mit Spannung erwarteten Bürgerbegehren haben sich die Bewohner am Sonntag für eine Deckelung der Kosten des Baus entschieden. 574 Wählerinnen und Wähler stimmten dafür, 216 dagegen. Der Gemeinderat muss die Entscheidung nun umsetzen. Ein Jahr hat das Gremium dafür Zeit.