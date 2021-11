Bürgerentscheid: Klare Mehrheit gegen Millionenprojekt

Bürgerentscheid am Sonntag bringt klares Ergebnis.

Eine deutliche Mehrheit hat sich am Sonntag in Bonstetten gegen die bisherigen Pläne der Gemeinde für die Neue Ortsmitte ausgesprochen. 73 Prozent der Stimmen gingen an ein Bürgerbegehren, das die 9,5 Millionen Euro teuren Pläne ablehnt und einen Kostendeckel von gut sechs Millionen Euro fordert. Das Ratsbegehren, in dem eine knappe Mehrheit des Gemeinderates die Beibehaltung des Projektes gefordert hatte, kam nur auf 27 Prozent.