Ein Käsekuchen bringt ihr 1000 Euro Gewinn ein

Ein Käsekuchen ist eine schmackhafte Sache. Dass er auch bares Geld wert sein kann, erfuhr Gisela Krötz am Montagnachmittag. Was sie mit dem Geldsegen anfängt.

Ein Käsekuchen gehört zu den schmackhaften Bestandteilen eines Kaffeetisches. Für Gisela Krötz aus Bonstetten brachte er als Lösung des Bilderrätsels unserer Zeitung am Montag bares Geld ein. Dabei hätte sie mit dem Gewinn eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Denn sie hatte erst eine halbe Stunde vor der Ziehung ihre SMS mit der Lösung abgeschickt. Sie hat nun auch schon eine Vorstellung, was sie mit den gewonnenen 1000 Euro anfangen möchte.

Das richtige Lösungswort "Käsekuchen" hat die 79-jährige Bonstetterin sofort erraten. Als langjährige Leserin unserer Zeitung hat sie schon bei vielen unserer Rätsel mitgemacht. "Aber bisher habe ich nie gewonnen - außer Karten für die Stadthalle Neusäß bei einer Verlosung." Dennoch macht sie immer wieder gerne mit und hat - bis auf eine Ausnahme beim derzeitigen Rätsel - alle Begriffe erraten. "Bei der Seifenblase bin ich zunächst ein wenig auf dem Schlauch gestanden", gibt sie zu. Doch dann rief sie ihre Tochter an. "Ich sagte, wenn wir gewinnen, dann bekommst Du die Hälfte."

Die Lösung des Bilderrätsels fand die Bonstetterin schnell

Doch beim Rätsel am Montag brauchte Gisela Krötz, die auch gerne Kreuzworträtsel und Sudokus löst, keine Unterstützung. "Ich mache gerne dabei mit, denn es ist wichtig, dass man sein Gehirn immer noch ein bisschen trainiert." Was sie mit dem Gewinn macht, weiß sie bereits in etwa: "Ich habe zwei Enkel und eine Enkelin - die können immer was gebrauchen." Außerdem gibt's es noch eine Urenkelin, die am Mittwoch eineinhalb Jahre alt wird. "Daneben werde ich auch einen Teil des Geldes spenden." Selbst sei sie wunschlos glücklich. Ach ja, und ein gemeinsames Essen mit der Familie in einem gepflegten Lokal soll auch stattfinden.

Bis zum 30. Oktober noch läuft das Bilderrätsel unserer Zeitung. Täglich zeigen wir im Bayernteil eine Bildkombination, die es zu entschlüsseln gilt. Alles, was Sie dann tun müssen: Am jeweiligen Erscheinungstag in der Zeitung bis 15 Uhr bei der Gewinn-Hotline anrufen oder eine SMS schicken. Aus den Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner. Die Nummer der Gewinn-Hotline: 0137/822703020.

Hinterlassen Sie das Lösungswort, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band (50 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich.) Oder senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: zeitung kombi bild Lösungswort Name Adresse (50 Cent/SMS inklusive 12 Cent VFD2-Anteil) an die 52020.

