Fällen oder nicht? Birke beschäftigt den Bonstetter Gemeinderat

Plus Heruntergefallene Äpfel und Blätter ärgern Anwohner in Bonstetten. Muss der Baum nun weg? Das war eines der Themen bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Den Zorn eines Bonstetter Bürgers hatte ein Baum auf sich gezogen. Genauer gesagt: eine Birke. Als unmittelbarer Nachbar müsse er häufig mit ansehen, wie heruntergefallene Äste und Blätter auf seinem Grundstück und dem Auto lägen. Deshalb reichte er einen Antrag ein, mit dem Ziel, den Baum fällen zu lassen. Damit musste sich der Gemeinderat in Bonstetten nun beschäftigen.