Bonstetten

09.09.2021

Ortsmitte: Bürgerentscheid in Bonstetten im November

In dem neuen Gebäude in der Bonstetter Ortsmitte sollen Rathaus, Bürgersaal, Musikverein und Feuerwehr unterkommen.

Plus Das Bürgerbegehren über das Projekt im Ortskern hatte Erfolg. Im November sind nun die Bürger gefragt. Wie geht es weiter mit Bonstettens Ortsmitte?

Von Tobias Schertler

Der Bürgerentscheid in Bonstetten findet statt. Am Sonntag, 14. November, entscheiden die Anwohner über die Pläne zur Ortsmitte. Der Antrag war am 6. August in der Verwaltungsgemeinschaft Welden eingegangen. Der Gemeinderat Bonstetten hat diesem nun stattgegeben. Doch über was stimmen die Bürger im Detail ab?

