Pläne für Ortsmitte und Abwassergebühr bewegen die Bonstetter

Bei der Bürgerversammlung im voll besetzen Bürgersaal informierte Bürgermeister Anton Gleich über die Abwasser-Splitting-Gebühr. Auch die neue Ortsmitte war Thema.

Leere Stühle gab es im Bürgersaal keine. Bürgermeister Anton Gleich freute sich, dass alle angemeldeten Bürgerinnen und Bürger zur Bürgerversammlung in Bonstetten gekommen waren. Nach einem Blick auf die Entwicklung der Gemeinde und ihre Finanzlage berichtete er über aktuelle Projekte. Die neue Ortsmitte und die Abwasser-Splitting-Gebühr waren die Themen, die die Bürger am meisten bewegten.

Auch wenn aktuell eine Finanzierung von 9,5 Millionen Euro für die neue Ortsmitte im Raum steht, so könne die Gemeinde – auch dank der erwirtschafteten Rücklagen – diesen Betrag stemmen, erklärte der Rathauschef. Doch diese Idee gefiel nicht jedem. „Wir haben im Ort viele marode Rohrleitungen und Kanäle, die saniert werden müssen. Sollen wir wirklich so teuer bauen?“, lautete eine Frage. Die Sanierung habe nichts mit den Rücklagen zu tun, sagte Anton Gleich. „Wenn wir viele Jahre sparen, können wir uns auch etwas Großen leisten.“ Die vom Architekt entworfene Holzfassade fand eine Bürgerin „grottenhässlich“. Diesen Einwand nahm der Bürgermeister gerne auf.

Feuerwehr muss nicht in den Keller

Auch müsse die Feuerwehr künftig nicht „in den Keller“, wenn die neue Ortsmitte entsteht. „Wir haben hier lediglich eine Neigung von sechs Prozent“, argumentierte Gleich und verwies auf die Einbindung der örtlichen Feuerwehr und des Kreisbrandrats bei der Entscheidung. Grünen-Politiker Leo Kränzle bemängelte: „Wenn wir für Brandschutzmaßnahmen für eine Etage zwei Treppenhäuser bauen, darf es doch eine Überlegung wert sein, dass die Feuerwehr bei Glatteis und Schnee beim Ausrücken eine Gefahr sieht. Offensichtlich gibt es zwei verschiedene Maßstäbe im Hinblick auf die gewünschte Sicherheit der Einsatzkräfte“. Dass Bonstetten es sich leisten könne, ein Haus zu kaufen, um es danach abzureißen, löste bei einer Bürgerin Kopfschütteln aus. Als Grund dafür nannte Gleich die Bewilligung einer Förderung, und es käme der Optik der neuen Ortsmitte zugute.

Was besonders viele bewegte, war das Thema Abwasser-Splitting. Momentan läuft in der Gemeinde eine Umfrage. Bei den Fragen aus der Bevölkerung wurde deutlich, dass noch Informationen fehlen. Welche Regenmengen werden angenommen und wie werden sie berechnet? Wie werden versiegelte Fläche berechnet? Viele Faktoren werden bei der Gebührenkalkulation eine Rolle spielen. Der Gemeinderat sammelt zunächst noch Informationen. Eines scheint jedoch klar zu sein: Wer mehr Fläche versiegelt, wird mit höheren Abgaben rechnen müssen. Das habe jedoch nichts mit dem Wasserverbrauch zu tun, erklärte Gleich. Dass manches noch „undurchsichtig“ sei, könne er nachvollziehen.

Grünenpolitiker Leo Kränzle hatte viele Anmerkungen

Leo Kränzle, der sich bereits während der Ausführungen von Bürgermeister Anton Gleich Notizen gemacht hatte, äußerte sich zu einzelnen Themen. „Wenn wir die anstehenden Sanierungen im Abwasserkanalbereich durchziehen, werden erhebliche Kosten auf die Gemeinde zukommen.“ Lob hingegen gab es für die Umsetzung von Tempo 30 im nahezu gesamten Gemeindegebiet, aber: „Sehen Sie eine Chance, in der Hauptstraße und Bahnhofstraße auch ein Tempo 30 zu bekommen?“ Anton Gleich verwies auf die Entscheidung des Gemeinderats. Eine Bepflasterung am neuen Dorfplatz hält Kränzle angesichts des Klimawandels nicht für ratsam. Er befürchtete eine Überhitzung. Den Einsatz für das Naturfreibad fand er beachtenswert. Wie viel Geld will die Gemeinde für eine Realisierung einplanen? „Wenn es der Standort Welden sein soll, sind wir mit rund 250.000 Euro dabei“, so der Rathauschef.

Zur Ortsmitte sagte Anton Gleich: „Wir müssen ein Zentrum schaffen, wo Kirche, Gaststätte und Rathaus enger zusammenrücken. Es gibt einen Veränderungsprozess, den müssen wir mitgehen“, sagte Bürgermeister Anton Gleich. Die langwierige Diskussion über Erhaltung, Erweiterung oder Abriss alter Gebäude zwischen Bürgermeister und dem Grünen-Politiker ging einem Bürger dann doch zu weit. „Können wir wieder zu den Fakten zurückkehren?“, fragte er. Daraufhin gab es keine weiteren Wortmeldungen.