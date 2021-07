Rotte Wildschweine auf der Straße: Drei Frischlinge tot

Eine Rotte Wildschweine hat am Freitagabend die Kreisstraße bei Bonstetten gekreuzt. Das haben drei Frischlinge nicht überlebt.

Zum Glück nur mit einem Blechschaden endete für einen 24-jährigen Autofahrer die Begegnung mit einer Rotte Wildschweine am Freitag, 23. Juli, gegen 21.35 Uhr. Der Mann war zu dieser Zeit mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Bonstetten in Richtung Peterhofkreuzung unterwegs.

Kurz vor dem Waldbeginn kreuzte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Mehrere Schweine wurden von dem Auto erfasst. Drei Frischlinge wurden hierbei getötet und blieben am Unfallort liegen. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Auto sei ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden, schätzt die Polizei. (jah)

